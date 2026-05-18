Η JTI Hellas στο Rebrain Greece London 2026: Επενδύοντας στο ελληνικό ταλέντο του εξωτερικού

Η εταιρεία παρουσίασε σε Έλληνες επαγγελματίες στο Ηνωμένο Βασίλειο τις προοπτικές καριέρας στην Ελλάδα και τη σταθερή επένδυσή της στους ανθρώπους, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό του εξωτερικού και την ανάδειξη σύγχρονων ευκαιριών καριέρας στην Ελλάδα, η JTI Hellas συμμετείχε στο Rebrain Greece London 2026, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου στο Λονδίνο.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, στελέχη της εταιρείας συνομίλησαν με Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο κι αλλού, ενημερώνοντάς τους για τις δραστηριότητες της JTI στην Ελλάδα, τη δυναμική του κλάδου και τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης που διαμορφώνονται στη χώρα. Παράλληλα, συζήτησαν για τις ευρύτερες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τις δεξιότητες του μέλλοντος και τις προοπτικές καριέρας στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή της JTI Hellas στο Rebrain Greece ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάληψη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τους δεσμούς της ελληνικής αγοράς εργασίας με το ανθρώπινο δυναμικό του εξωτερικού και συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας.

Με σταθερή παρουσία και επενδύσεις στην Ελλάδα, η JTI Hellas επενδύει σε ένα σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον, που στηρίζει την ανάπτυξη των ανθρώπων της, την ευημερία, τη συμπερίληψη και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών.

Σε αναγνώριση της σταθερής της προσήλωσης στους ανθρώπους της, η JTI Hellas διακρίνεται ως Top Employer στην Ελλάδα για 13 συνεχόμενα χρόνια, ενώ συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων εργοδοτών της χώρας.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου, People & Culture Director της JTI Hellas δήλωσε: «Το Rebrain Greece αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που δημιουργεί γέφυρες μεταξύ του ελληνικού ταλέντου του εξωτερικού και των σύγχρονων επαγγελματικών ευκαιριών στην Ελλάδα. Στη JTI Hellas πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη περνά μέσα από τους ανθρώπους, τη συνεχή εξέλιξη και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να αναπτύσσει τις δυνατότητές του και να διαμορφώνει ουσιαστικά το επαγγελματικό του μέλλον».

O Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος, Corporate Affairs & Communications Director της JTI Hellas σημείωσε τη σημασία της προσέλκυσης του ελληνικού ταλέντου από το εξωτερικό και επισήμανε ότι η JTI είναι συνεπής αρωγός της Πολιτείας σε δράσεις με θετικό αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία.