Το Ισραήλ αναχαίτισε τον στολίσκο Global Sumud για τη Γάζα - Νετανιάχου: «Συνεχίζουμε μέχρι τέλους»

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν ανοικτά της Κύπρου τον στολίσκο «Global Sumud» για την Γάζα που αποτελείται από μια 50 σκάφη τα οποία είχαν αποπλεύσει από την νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει νωρίτερα σήμερα ότι το Τελ Αβίβ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στην Λωρίδα της Γάζας.

#عاجل | مراسل الجزيرة: البحرية الإسرائيلية تأمر الناشطين في أسطول الصمود بإيقاف محركات السفن والمراكب

- الجيش الإسرائيلي يبدأ اعتراض سفن أسطول الصمود pic.twitter.com/WqDzxvQfEV — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 18, 2026

Το ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι «δύο βίαιες τουρκικές οργανώσεις, οι Mavi Marmara και IHH (Humanitarian Relief Foundation), συμμετέχουν στην πρόκληση, στόχος της οποίας είναι να υπηρετήσει την Χαμάς, να αποτρέψει την προσοχή από την άρνηση της οργάνωσης (Χαμάς) να αφοπλισθεί και να διαταράξει την πρόοδο του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ».

Για «πράξη πειρατείας» έκανε λόγο η Άγκυρα. «Καταδικάζουμε την επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων στα διεθνή ύδατα κατά του στολίσκου Global Sumud (...), η οποία συνιστά νέα πράξη πειρατείας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την αναχαίτιση, μιλώντας για ένα «κακόβουλο» σχέδιο.

«Διεξάγετε αυτήν την επιχείρηση με αξιοσημείωτη επιτυχία... Συνεχίστε μέχρι τέλους», τόνισε ο πρωθυπουργός στον διοικητή των ισραηλινών δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού, που είναι υπεύθυνος για την επιχείρηση. «Πιστεύω... ότι ματαιώνετε ένα κακόβουλο σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για να σπάσει τον αποκλεισμό που έχουμε επιβάλει στους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.