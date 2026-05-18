Αλέξης Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση για το νέο κόμμα - «Τώρα είναι η ώρα»

Ξεκίνησε επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε την ημερομηνία μέσα από νέο βίντεο.

«Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα». Με αυτή τη φράση ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας την 26η Μαΐου ως την ημερομηνία στην οποία θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα σηματοδοτώντας την εκκίνησης της νέας του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Στο σύντομο βίντεο εμφανίζονται οι πλάτες δύο παιδιών που παρακολουθούν τις εξελίξεις σε ένα στάδιο ενώ στις ποδοσφαιρικές τους φανέλες υπάρχουν οι αριθμοί 26 και 5 που μετά από λίγο αγκαλιάζονται.

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη οργανωτικές διεργασίες γύρω από τη νέα πολιτική δομή, ενώ εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την πλατφόρμα συμμετοχής, την εγγραφή μελών αλλά και την ιδρυτική διακήρυξη.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ίδια την παρουσίαση και κυρίως στα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το εγχείρημα, αλλά και στο πολιτικό στίγμα που θα δώσει ο πρώην πρωθυπουργός.