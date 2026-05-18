Πιέσεις με χαμηλό τζίρο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Σε νέες απώλειες υποχρεώνονται τη Δευτέρα μετοχές και δείκτες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω αρνητικού διεθνούς κλίματος.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων, εκεί όπου οι αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων αυξήθηκαν από 5 έως 11 μονάδες βάσης σε όλη την καμπύλη. Παράλληλα, οι αγορές αποδίδουν πλέον πιθανότητα 62% για αύξηση 25 μονάδων βάσης στα επιτόκια της Fed έως το τέλος του έτους, όταν μία εβδομάδα νωρίτερα η πιθανότητα δεν ξεπερνούσε το 6%.

Στο μεταξύ, οι τιμές του Brent ενισχύονται εκ νέου, λόγω ανησυχιών για τα επίπεδα των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου. Νωρίτερα σήμερα το Brent βρέθηκε πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ κάθε άλλο παρά δεδομένη θεωρείται, και το πρόσφατο κύμα αισιοδοξίας στις αγορές φαίνεται να αποτελεί, προς το παρόν, παρελθόν. Οι διαρροές μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για συνέχιση του πολέμου, η δήλωση του Ιράν ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης, καθώς και η σκληρή ρητορική του Αμερικανού προέδρου, υπενθυμίζουν ότι το ζήτημα παραμένει άλυτο. Εν μέσω όλων αυτών, οι αγορές απογοητεύθηκαν και από το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε από τη σύνοδο με τον Κινέζο Πρόεδρο χωρίς κάποια συγκεκριμένη πρόοδο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών κεντρικών τραπεζών της G7 που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Παρίσι.

Σε αυτό το κλίμα οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες καταγράφουν απώλειες. Ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,34%, ο γαλλικός CAC40 περί του 1%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE100 υποχωρεί οριακά κατά 0,01%.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται από σήμερα έως την Τετάρτη στην ΑΜΚ της ΔΕΗ, η οποία επιδιώκει να αντλήσει περί τα 4 δισ. ευρώ.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.228,95 μονάδες με απώλειες 0,80%. Κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών, βρέθηκε νωρίτερα να υποχωρεί έως και άνω του 1%.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 1,23% στις 2.505,28 μονάδες, περιορίζοντας ελαφρά τις απώλειές του (έως -1,67% νωρίτερα).

Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι Eurobank και ΕΤΕ, υποχωρώντας 1,80% και 1,70% αντίστοιχα. Πάνω από 1% υποχωρούν και οι Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς στα 3,51 και 8,20 ευρώ. Σε θετικό έδαφος, η Τρ. Κύπρου ενισχύεται 0,80%, ενώ ήπια άνοδο 0,20% σημειώνει και η Optima.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:2,5 με 29 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 72 σε αρνητικό και 47 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 28,62 εκατ. ευρώ.