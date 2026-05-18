Mission 2030: Η Αεροδιαστημική και Άμυνα μπροστά σε έλλειψη τεχνικού ταλέντου

Νέα διεθνής έκθεση του Work Intelligence Lab του ομίλου ManpowerGroup αναδεικνύει τις κρίσιμες προκλήσεις σε δεξιότητες, προσέλκυση και διακράτηση ταλέντου στον κλάδο της Αεροδιαστημικής και Άμυνας.

Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε μια νέα φάση έντονης ανάπτυξης, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η επιτάχυνση του τεχνολογικού μετασχηματισμού δημιουργούν πρωτοφανή ζήτηση για προηγμένες βιομηχανικές και ψηφιακές δεξιότητες. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόσφατη διεθνή έκθεση «Mission 2030: Closing Tech Talent Gaps in Aerospace & Defense» του Work Intelligence Lab του ομίλου ManpowerGroup, η έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού ταλέντου εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους περιοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη, την παραγωγική κλιμάκωση και την καινοτομία του κλάδου.

Η έκθεση καταγράφει την τρέχουσα κατάσταση της απασχόλησης στον κλάδο της Αεροδιαστημικής και Άμυνας, τις δυσκολίες προσέλκυσης και διακράτησης τεχνικού προσωπικού, τα δομικά προβλήματα του παραδοσιακού μοντέλου διαχείρισης ταλέντου, καθώς και τις στρατηγικές που απαιτούνται ώστε οι οργανισμοί να διασφαλίσουν ένα βιώσιμο pipeline (δεξαμενή) δεξιοτήτων έως τα μέσα του 21ου αιώνα.

Ιστορική ανάπτυξη στην Αεροδιαστημική και Άμυνα

Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 10% το 2024, φτάνοντας τα 2,7 τρισ. δολάρια - τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των τελευταίων 40 ετών. Παράλληλα, οι 100 μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες παγκοσμίως κατέγραψαν συνολικά έσοδα 679 δισ. δολαρίων, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει αποτυπωθεί ποτέ. Η Ευρώπη πρωτοστατεί σε αυτή την επιτάχυνση, με τις αμυντικές δαπάνες να αυξάνονται κατά 17% μέσα σε έναν χρόνο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επανατοποθέτηση της ηπείρου στον τομέα της άμυνας και της βιομηχανικής αυτονομίας.

Ισχυρή ανάκαμψη του εμπορικού αεροδιαστημικού τομέα

Ο εμπορικός αεροδιαστημικός τομέας ανακάμπτει δυναμικά. Παρά τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην παραγωγή και τις συσσωρευμένες ανεκτέλεστες παραγγελίες περίπου 14.000 αεροσκαφών για Boeing και Airbus, η αγορά ενισχύεται από τη μεγαλύτερη αξιοποίηση και επέκταση στόλων, την ανάκαμψη των επιβατικών μεταφορών και την αυξημένη ζήτηση στις εμπορευματικές αερομεταφορές.

Τα παγκόσμια Revenue Passenger Kilometers (χιλιομετρικοί δείκτες επιβατικής κίνησης – RPKs) έχουν ήδη φτάσει στο 99% των επιπέδων του 2019, ενώ τα λειτουργικά κέρδη των εμπορικών αεροπορικών εταιρειών ξεπερνούν πλέον τα 75 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η εμπορική διαστημική βιομηχανία αναδεικνύεται σε νέο μοχλό ανάπτυξης για το ευρύτερο οικοσύστημα της Αεροδιαστημικής και Άμυνας. Εταιρείες όπως η SpaceX και η Blue Origin έχουν συμβάλει στη δραστική μείωση του κόστους τροχιακών αποστολών, επιταχύνοντας την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και αυξάνοντας τη ζήτηση για εξειδικευμένες τεχνικές, μηχανικές και ψηφιακές δεξιότητες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει την άμυνα

Η άμυνα μετασχηματίζεται σε ένα σύνθετο τεχνολογικό οικοσύστημα, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται στον πυρήνα των νέων δυνατοτήτων. Οι εφαρμογές της εκτείνονται σε συνεργατικά μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα συστήματα και drones, υπερηχητικά οπλικά συστήματα, προηγμένες επικοινωνίες, κυβερνοασφάλεια, προγνωστική συντήρηση (predictive maintenance) και συστήματα υποστήριξης στρατιωτικών αποφάσεων.

Παράλληλα, τεχνολογίες όπως τα ψηφιακά δίδυμα (digital twins), το blockchain και οι αναλύσεις δεδομένων ενισχύουν τη διαφάνεια, την ασφάλεια και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού.

Η μεγάλη πρόκληση: Έλλειψη τεχνικού ταλέντου

Παρά την ανάπτυξη της αγοράς, οι εργοδότες σε ΗΠΑ και Ευρώπη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσέλκυση και διακράτηση προσωπικού. Στις ΗΠΑ, το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου έφτασε τα 2,23 εκατ. εργαζόμενους το 2024, με καθαρή αύξηση 100.000 νέων θέσεων μέσα σε έναν χρόνο. Στην Ευρώπη, η αμυντική βιομηχανία απασχολεί πλέον 633.000 εργαζόμενους, σημειώνοντας αύξηση 20% σε σχέση με το 2021.

Παράλληλα, ο ευρύτερος ευρωπαϊκός κλάδος Αεροδιαστημικής και Άμυνας απασχολεί άμεσα περίπου 1,1 εκατ. εργαζόμενους και υποστηρίζει συνολικά περίπου 4,2 εκατ. θέσεις εργασίας, όταν συνυπολογίζονται οι άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες θέσεις. Ωστόσο, οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού, το υψηλό ενεργειακό κόστος και οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες περιορίζουν την ταχύτητα με την οποία οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα.

Η αύξηση δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση, καθώς οι πιο δυσεύρετες δεξιότητες εντοπίζονται στην παραγωγή, στη μηχανική και στην ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης δηλαδή στα πεδία που αποτελούν τον πυρήνα της αμυντικής και αεροδιαστημικής καινοτομίας.

Δημογραφική πίεση και υψηλό ποσοστό αποχωρήσεων

Η πρόκληση είναι και δημογραφική. Το 42% των εργαζομένων στη μεταποίηση δηλώνει ότι θέλει να αλλάξει εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες, ενώ το ποσοστό αποχωρήσεων στον κλάδο της Αεροδιαστημικής και Άμυνας στις ΗΠΑ αγγίζει το 15%, επίπεδο διπλάσιο από τον μέσο όρο της αγοράς.

Παράλληλα, το 25% των εργαζομένων στην αμερικανική αεροδιαστημική βιομηχανία είναι άνω των 55 ετών, ενώ οι ΗΠΑ χρειάζονται 3.800 νέους αεροδιαστημικούς μηχανικούς κάθε χρόνο έως το 2031. Την ίδια στιγμή, μόνο το 60% των αποφοίτων μηχανικών διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να εργαστεί στον κλάδο.

Το πρόβλημα διακράτησης είναι ακόμη πιο έντονο σε ρόλους πρώτης γραμμής, καθώς σχεδόν οι μισοί ωρομίσθιοι εργαζόμενοι αποχωρούν μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες. Η δυναμική αυτή αυξάνει το κόστος αντικατάστασης προσωπικού, επιβαρύνει τις ομάδες παραγωγής και ενισχύει τον κίνδυνο καθυστερήσεων σε κρίσιμα έργα.

Δομικές προκλήσεις και ανταγωνισμός από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι προκλήσεις του κλάδου δεν είναι συγκυριακές αλλά βαθιά δομικές. Η αστάθεια στις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι καθυστερήσεις λόγω κενών θέσεων, οι απαιτήσεις αδειών ασφαλείας (security clearances), οι κυβερνοαπειλές και ο ανταγωνισμός από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Η πίεση είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς το 72% των εργοδοτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να βρει τις δεξιότητες που χρειάζεται. Παράλληλα, σχεδόν 9 στους 10 εργοδότες του κλάδου στις ΗΠΑ αύξησαν τις αποδοχές το τελευταίο έτος για να προσελκύσουν εργαζόμενους, χωρίς όμως αυτό να επιλύσει ουσιαστικά το πρόβλημα, καθώς ο ανταγωνισμός από εταιρείες όπως η Alphabet, η Amazon, η Microsoft και η Tesla συνεχίζει να απορροφά κρίσιμο τεχνικό και ψηφιακό ταλέντο.

Το μέλλον ανήκει στα «υβριδικά» προφίλ ταλέντου

Το προφίλ δεξιοτήτων μετασχηματίζεται, καθώς οι εργοδότες αναζητούν πλέον επαγγελματίες που συνδυάζουν ισχυρές οριζόντιες δεξιότητες, όπως επικοινωνία, συνεργασία, προσαρμοστικότητα, κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, με προηγμένες τεχνικές γνώσεις στην παραγωγή, τη μηχανική, την ανάπτυξη εφαρμογών AI, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI literacy), την κυβερνοασφάλεια, το λογισμικό και στη διαχείριση δεδομένων.

Το μέλλον του κλάδου ανήκει σε «υβριδικά» προφίλ ταλέντου, ικανά να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις τεχνολογικές, παραγωγικές και γεωπολιτικές απαιτήσεις της νέας εποχής.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες για τους οργανισμούς

Το Work Intelligence Lab της ManpowerGroup επισημαίνει ότι το μέλλον της απασχόλησης στον κλάδο παραμένει θετικό, υπό την προϋπόθεση ότι οι οργανισμοί θα κινηθούν άμεσα και στρατηγικά. Οι βασικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της αρνητικής εικόνας που εξακολουθεί να έχει ο κλάδος της Βιομηχανίας στις νεότερες γενιές, καθώς συχνά συνδέεται με παραδοσιακές και χαμηλής ελκυστικότητας θέσεις εργασίας, τη δημιουργία συνεργασιών με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς φορείς, την υιοθέτηση ευέλικτων μοντέλων στελέχωσης (workforce models), τη χρήση predictive workforce analytics (προγνωστικών αναλύσεων ανθρώπινου δυναμικού), την επένδυση σε αναβάθμιση και επανεκπαίδευση δεξιοτήτων (upskilling και reskilling), καθώς και τον επανασχεδιασμό ρόλων με ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν επίσης τα microcredentials (μικροπιστοποιήσεις), τα digital badges (ψηφιακά σήματα δεξιοτήτων) και τα στοχευμένα προγράμματα πιστοποίησης, τα οποία επιτρέπουν ταχύτερη και πιο πρακτική αναβάθμιση δεξιοτήτων, ενισχύοντας παράλληλα τη διακράτηση εργαζομένων και τη δημιουργία future ready talent pipelines (βιώσιμων δεξαμενών ταλέντου για το μέλλον).

Η ελληνική απάντηση στο χάσμα δεξιοτήτων: CNC Academy

Στην Ελλάδα, η ανάγκη για εξειδικευμένο τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό είναι ιδιαίτερα έντονη σε βιομηχανικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση μετάλλων, την αμυντική βιομηχανία και τις μηχανουργικές εφαρμογές. Σε αυτό το περιβάλλον, η CNC Academy powered by ManpowerGroup Ελλάδας & CNC Solutions αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση ανάπτυξης τεχνικού ανθρώπινου δυναμικού που απαντά άμεσα στο χάσμα δεξιοτήτων της αγοράς.

Η πρωτοβουλία συνδυάζει την εξειδίκευση της ManpowerGroup Ελλάδας στην αναζήτηση και αξιολόγηση τεχνικού προσωπικού με την πρακτική τεχνογνωσία του CNC Training Center της CNC Solutions στην εκπαίδευση χειριστών CNC εργαλειομηχανών. Η CNC Academy παρέχει στοχευμένη αναζήτηση και αξιολόγηση υποψηφίων, πρακτική εκπαίδευση σε πραγματικές CNC εργαλειομηχανές, εκπαίδευση σε προγραμματισμό CNC, χειρισμό, ασφάλεια και διασφάλιση ποιότητας, καθώς και δυνατότητα πιστοποίησης CNC Operator μέσω του TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος ένταξης νέων εργαζομένων, να περιορίσουν παραγωγικές απώλειες και φύρα παραγωγής (scrap) και να ενισχύσουν την παραγωγικότητα από την πρώτη εβδομάδα.

