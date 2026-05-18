Μετρό Θεσσαλονίκης: Έτοιμη προς τέλη Ιουλίου η επέκταση προς Καλαμαριά - Πώς προχωρά το Fly Over

Συμπλήρωσε, πως στην ενότητα των σιδηροδρομικών έργων προέχει η πλήρης αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας- Θεσσαλονίκης.

Τα εμβληματικά έργα μετατρέπουν τη Θεσσαλονίκη σε σύγχρονο και δυναμικό κόμβο ανάπτυξης και καινοτομίας, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας σε ημερίδα που διοργάνωσε η εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής», προαναγγέλλοντας την ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Ε65 και της επέκτασης του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, μέσα στο καλοκαίρι.

«Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 θα αλλάξει τον οδικό χάρτη της ηπειρωτικής Ελλάδας, συνδέοντας απευθείας τον άξονα ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Συμπλήρωσε πως η πρόοδος κατασκευής βρίσκεται στο 95% και απομένει το τελευταίο και δυσκολότερο τεχνικά, βόρειο τμήμα, μήκους περίπου 46 χλμ., από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί σε λιγότερο από δύο μήνες.

Όσον αφορά στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, Μίκρα) ο κ. Δήμας εξήρε τη συμβολή του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου στην πρόοδο του έργου, λέγοντας πως θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, πιθανότατα έως το τέλος Ιουλίου, αφού ολοκληρωθούν οι δοκιμές.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι ήδη με τη λειτουργία του Μετρό, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 15%, ενώ έχει ήδη ανανεωθεί το μεγαλύτερο μέρος του στόλου των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, με σύγχρονα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες.

Για την Υπερυψωμένη Λεωφόρο Ταχείας Κυκλοφορίας, ο κ. Δήμας είπε πως το 50% του φυσικού αντικειμένου του έργου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και οι εργασίες εξελίσσονται με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός χρονοδιαγράμματος, σε περίπου έναν χρόνο από σήμερα.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μίλησε για τον γεωστρατηγικό ρόλο της Θεσσαλονίκης, η οποία αναδεικνύεται σε πύλη σύνδεσης με τα Βαλκάνια, καθώς αποτελεί κόμβο του ευρωπαϊκού δικτύου Μεταφορών και μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος με τα διεθνή δίκτυα που σχεδιάζονται, όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC).

«Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει φυσικά, την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, η οποία τελευταία έχει αποκτήσει δυναμική που υπερβαίνει τα εθνικά όρια», πρόσθεσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, επισημαίνοντας πως υλοποιούνται έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, κυρίως του CEF, όπως οι γραμμές Θεσσαλονίκη–Προμαχώνας και Πύθιο–Ορμένιο/Αλεξανδρούπολη.

Σχετικά, συμπλήρωσε πως η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού συνεπάγεται τον εκσυγχρονισμό του Αυτοκινητόδρομου που διατρέχει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και σύντομα θα συνδεθεί με τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, Ε65, απελευθερώνοντας τεράστια δυναμική για το εμπόριο, τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό.

Πρόσθεσε πως έχουν δρομολογηθεί δύο ακόμη σημαντικά οδικά έργα στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία: η αναβάθμιση του οδικού άξονα που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Έδεσσα και η κατασκευή του κάθετου οδικού άξονα Δράμα - Αμφίπολη (Παλαιοκώμη).

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πρόγραμμα σχολικής στέγης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο περιλαμβάνει τόσο την κατασκευή 17 νέων σχολικών μονάδων μέσω ΣΔΙΤ όσο και την ένταξη 27 σχολείων στη δεύτερη φάση του Προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω της ΚΤΥΠ, πέραν των 80 σχολικών μονάδων που ανακαινίσθηκαν κατά την πρώτη φάση του Προγράμματος.

«Με όλα τα έργα και τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται, η Θεσσαλονίκη, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα εισέρχονται σε μια νέα εποχή ουσιαστικής βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αναδεικνύονται ως πόλος καινοτομίας και ανάπτυξης. Ως πρότυπο βιώσιμης για όλη τη χώρα», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο κ. Δήμας.