Το Ιράν απάντησε στην νέα ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν

Το Ιράν απάντησε σε νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωση το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι προβληματισμοί μας διαβιβάσθηκαν στην αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ διευκρινίζοντας ότι οι επαφές της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται μέσω του Πακιστάν που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε ότι η ιρανική πρόταση διαβιβάσθηκε στις ΗΠΑ χθες την νύχτα.

Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου

Ταυτόχρονα το Ιράν επισημοποίησε την δημιουργία νέου οργανισμού διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, τα οποία η Τεχεράνη ελέγχει ντε φάκτο από τη έναρξη του πολέμου.

Η Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου διαθέτει πλέον επίσημο λογαριασμό, όπου θα παρέχει πληροφορίες για την «επικαιροποίηση σε πραγματικό χρόνο των επιχειρήσεων» στα Στενά.

Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης.

Κυρώσεις, αποζημιώσεις, πυρηνικό πρόγραμμα

Από την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός στις 8 Απριλίου έπειτα από 40 ημέρες επιθέσεων υπάρχουν διαβουλεύσεις για την επίτευξη κάποιου είδους συμφωνίας, αλλά οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν πολύ απομακρυσμένες, κυρίως ως προς τις προοπτικές του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ένας και μοναδικός γύρος συνομιλιών πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε αμερικανούς και ιρανούς διαπραγματευτές στις 11 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ και κατέληξε σε αποτυχία.

Στο μεταξύ, η Τεχεράνη εξακολουθεί να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να εφαρμόζουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Το Ιράν επανέλαβε σήμερα τις απαιτήσεις του, ζητώντας την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που είναι παγωμένα στο εξωτερικό και την άρση των διεθνών κυρώσεων που στραγγαλίζουν την ιρανική οικονομία.

«Η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα υπερασπίσθηκε σθεναρά τις θέσεις της σε κάθε σημείο των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών επιμένοντας ειδικά στην απαίτηση καταβολής αποζημιώσεων για τον «παράνομο και αβάσιμο» πόλεμο.

Χθες, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης κατήγγειλαν τους «υπερβολικούς όρους» που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην τελευταία αμερικανική πρόταση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι ΗΠΑ απαιτούν από το Ιράν να διατηρήσει μία και μόνη πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία και να μεταφέρει το απόθεμα του υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου στις ΗΠΑ.

Επίσης η Ουάσινγκτον αρνήθηκε την αποδέσμευση ακόμη και του 25% των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που υπέστη το Ιράν κατά την διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ