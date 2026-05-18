Οικονομία | Διεθνή Νέα

Κάλεσμα Μελόνι στην Κομισιόν για ευελιξία στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω ενεργειακής κρίσης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κάλεσμα Μελόνι στην Κομισιόν για ευελιξία στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω ενεργειακής κρίσης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η κυβέρνηση Μελόνι αναζητά νέους πόρους για να χρηματοδοτήσει την μείωση των φόρων στα καύσιμα, που κοστίζει περίπου 1 δισ. ευρώ κάθε μήνα και λήγουν στις 22 Μαΐου.

Κάλεσμα στην Κομισιόν να διασφαλίσει την ευελιξία του προϋπολογισμού της ΕΕ σε μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους ενέργειας απηύθυνε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Η ιταλική κυβέρνηση επιδιώκει να συμπεριλάβει επενδύσεις και έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στην εθνική ρήτρα διαφυγής, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε η Μελόνι στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg.

Η εθνική ρήτρα διαφυγής, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως για τις αμυντικές δαπάνες, επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να παρεκκλίνουν προσωρινά από τους κανόνες του προϋπολογισμού της Γηραιάς Ηπείρου υπό εξαιρετικές συνθήκες.

Η κίνηση της Ιταλίας θα μπορούσε να δημιουργήσει τριβές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παρείχε στους «27» μια σειρά από επιλογές για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης που δεν περιλαμβάνουν τη συγκεκριμένη πρόταση.

Το αίτημα της Ρώμης για αναστολή των κανόνων θα αφορούσε μέτρα αξίας περίπου 1,5% του ιταλικού ΑΕΠ, σύμφωνα με την Corriere della Sera. Η κυβέρνηση Μελόνι αναζητά νέους πόρους για να χρηματοδοτήσει την μείωση των φόρων στα καύσιμα, που κοστίζει περίπου 1 δισ. ευρώ κάθε μήνα και λήγει στις 22 Μαΐου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το «ό,τι είπαμε, το κάναμε» του Κυριάκου - O «διάλογος» Άδωνι-Χατζηδάκη - H καρατόμηση Πολάκη για χάρη του Αλέξη

Αλέξης Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση για το νέο κόμμα - «Τώρα είναι η ώρα»

Γιατί ο Τραμπ ανέβασε συνέντευξη του Στ. Παπασταύρου στο Truth Social

tags:
Τζόρτζια Μελόνι
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ενέργεια
Ενεργειακή κρίση
Μέτρα στήριξης
Φόρτωση BOLM...
reader insider