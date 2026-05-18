Ράλι για τις αποδόσεις των ομολόγων με βλέμμα σε πληθωρισμό και επιτόκια

Πώς διαμορφώνονται οι τίτλοι σε ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία, Βρετανία. Οι φόβοι των επενδυτών και οι ομολογιακές αποδόσεις.

Την ανιούσα παίρνουν οι αποδόσεις των ομολόγων διεθνώς τη Δευτέρα, εν μέσω ανησυχιών για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και αύξηση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου -το «ορόσημο» για τον δανεισμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ- σκαρφάλωσε πάνω από 2 μονάδες βάσης στο 4,6173%, που συνιστά υψηλό 15 μηνών.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού τίτλου -που είναι πιο ευαίσθητο στους πολιτικούς κινδύνους- έχει πλέον φτάσει σε υψηλό δύο δεκαετιών, στο 5,1418%, μετά από άνοδο 1 μονάδας βάσης τη Δευτέρα. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου των ΗΠΑ -η οποία τείνει να αντιδρά σύμφωνα με τις αποφάσεις επιτοκίων της Fed- κλιμακώθηκε επίσης 1 μονάδα βάσης στο 4,1008%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Οι αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων εκτοξεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα, με την απόδοση του 10ετούς να «τσιμπά» 14 μονάδες βάσης, καθώς ο νέος πρόεδρος της Fed, Kέβιν Γουόρς, αντιμετωπίζει επίμονες πιέσεις στις τιμές και αυξημένο κόστος εισαγωγών.

Η τελευταία απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού αντηχεί στις παγκόσμιες αγορές τη Δευτέρα, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7 στο Παρίσι αργότερα. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου ανέβηκε πάνω από 2 μονάδες βάσης φτάνοντας το 3,1827%, ενώ το 10ετές ιαπωνικό ομολόγο πρόσθεσε 13 μονάδες βάσης στο 2,739%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου γνωστού ως gilt -του σημείου αναφοράς για το βρετανικό δημόσιο χρέος- μειώθηκε ελαφρώς κατά περίπου 1 μονάδα βάσης, αλλά παραμένει αυξημένη στο 5,169% εν μέσω αβεβαιότητας για την τύχη του πρωθυπουργού της χώρας, Kιρ Στάρμερ. Η απόδοση του 30ετούς τίτλου ήταν περίπου 3 μονάδες βάσης χαμηλότερη στο 5,818%.

Με τις οικονομικές επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της συνόδου κορυφής της G7, οι κεντρικοί τραπεζίτες πρέπει να βρουν μία λεπτή ισορροπία σε ένα τεντωμένο σχοινί για τα επιτόκια, επεσήμανε ο Γουίλ Χομπς, επικεφαλής επενδύσεων στην Brooks Macdonald. «Ο πληθωρισμός θα είναι ένα δύσκολο, ενοχλητικό πρόβλημα για τις κεντρικές τράπεζες και τους επενδυτές», υπογράμμισε.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται εκ νέου τη Δευτέρα, με το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, να σημειώνει άνοδο 1,8% φτάνοντας τα 111,16 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate διαπραγματεύονται στα 107,56 δολάρια το βαρέλι, με ράλι άνω του 2% σε υψηλό 2 εβδομάδων.

Η Λίζι Γκαλμπρέθ, επικεφαλής πολιτική οικονομολόγος στην Aberdeen, υπογράμμισε ότι το σοκ των τιμών της ενέργειας και η συνεχιζόμενη πολιτική αναταραχή στο Λονδίνο, η οποία θα μπορούσε να προαναγγείλει μια αποφασιστική στροφή προς τα αριστερά υπό έναν νέο πρωθυπουργό των Εργατικών, θέτει «επιπλέον ασφάλιστρα κινδύνου» στα βρετανικά ομόλογα.