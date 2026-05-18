Κίνα: Χαμήλωσε ταχύτητα η οικονομία τον Απρίλιο - Πιέσεις σε βιομηχανική παραγωγή και λιανικές πωλήσεις

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 0,2% τον Απρίλιο, στη χειρότερη ένδειξη από τον Δεκέμβριο του 2022. Στο +4,1% η βιομηχανική παραγωγή - στη χαμηλότερη τιμή στην τριετία.

Κατέβασε ρυθμό η ανάπτυξη της Κίνας σε όλους τους τομείς τον Απρίλιο, με τις επενδύσεις να συνεχίζουν να μειώνονται, εντείνοντας τα καλέσματα στην κυβέρνηση να δώσει ώθηση στην οικονομία, καθώς η παγκόσμια ενεργειακή κρίση πλήττει εργοστάσια και καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Η άνθηση των εξαγωγών δεν αντισταθμίζει πλέον την επιδεινούμενη κατανάλωση στο εσωτερικό, ωθώντας αναλυτές σε τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Nomura να ζητήσουν πιο τολμηρά μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης.

Οι επενδύσεις σε πάγια assets μειώθηκαν απροσδόκητα κατά 1,6% τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε άνοδο 4,1% τον περασμένο μήνα - στη χαμηλότερη τιμή της εδώ και σχεδόν τρία χρόνια. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις 0,2% τον Απρίλιο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις, σημειώνοντας τη χειρότερη ένδειξη από τότε που συρρικνώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν η Κίνα άνοιξε ξανά λόγω της Covid-19.

Οι αρχές «ίσως χρειαστεί να λάβουν σημαντικές παρεμβάσεις οικονομικής στήριξης για τη σταθεροποίηση της ανάπτυξης», τόνισαν οι οικονομολόγοι της Nomura με επικεφαλής τον Τινγκ Λου. «Το Πεκίνο δεν έχει περιθώρια εφησυχασμού» πρόσθεσαν σύμφωνα με τo Bloomberg. Η επιβράδυνση τον Απρίλιο επαναφέρει την προοπτική μιας πιο επιθετικής τόνωσης της οικονομίας, αφού η Κίνα ξεχώρισε για την ανθεκτικότητά της στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Η κυβέρνηση μείωσε τις δημοσιονομικές δαπάνες τον Μάρτιο, ενώ η κεντρική τράπεζα απέφυγε να υπαινιχθεί περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, εν μέσω άφθονης ρευστότητας στην αγορά και ασθενούς ζήτησης για πίστωση. «Η στάση της κινεζικές κυβέρνησης εξακολουθεί να είναι προσεκτική», τόνισε ο Τζινγκ Λίου, επικεφαλής οικονομολόγος για την Κίνα στην HSBC, σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

«Το βασικό μας σενάριο είναι πως δεν θα δοθεί κανένα επιπλέον κίνητρο για την οικονομία προς το παρόν» συμπλήρωσε. Παρόλο που πολλοί κατασκευαστές αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν το υψηλότερο κόστος των πρώτων υλών, οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν καθώς τα κινεζικά τεχνολογικά προϊόντα βρήκαν πρόθυμους αγοραστές στο εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ζήτηση για προϊόντα πράσινης ενέργειας ωφελεί επίσης την Κίνα.

Ωστόσο, η συνεχής αποδυνάμωση των επενδύσεων και της κατανάλωσης στο εσωτερικό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον στόχο του Πεκίνου για επίτευξη ανάπτυξης 4,5% έως 5% φέτος. Ο Φου Λινγκχουί, εκπρόσωπος της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, περιέγραψε την επιδείνωση των οικονομικών δεικτών ως «μια φυσιολογική διακύμανση από μήνα σε μήνα», χαρακτηρίζοντας ως προκλήσεις όπως την επίμονη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς και το πολύπλοκο παγκόσμιο περιβάλλον.

«Εξετάζοντας τους σωρευτικούς, μακροοικονομικούς και ορισμένους διαρθρωτικούς δείκτες, η σταθερότητα ως ο θεμελιώδης τόνος της κινεζικής οικονομίας παραμένει αμετάβλητη», υπογράμμισε. Οι επενδύσεις μειώθηκαν 8% τον Απρίλιο σε σχέση με το 2025, σύμφωνα με Goldman Sachs και Capital Economics, επιστρέφοντας σε παρόμοιο ρυθμό πτώσης που παρατηρήθηκε στο β' εξάμηνο του 2025. Οι επενδύσεις στη μεταποίηση και στις υποδομές αποδυναμώθηκαν, ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν κατακόρυφα.