Λαγκάρντ: Είναι η δουλειά μου να ανησυχώ για την πτώση των αγορών ομολόγων

Την επαγρύπνησή της για την αγορά ομολόγων επανέλαβε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα αν ανησυχεί για ένα sell-off στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, η επικεφαλής της ΕΚΤ απάντησε στους δημοσιογράφους: «Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου!»

Η «Σιδηρά Κυρία» της ΕΚΤ έφτασε στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι. Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν αισθητές απώλειες τη Δευτέρα, καθώς νέες επιθέσεις με drones στον Κόλπο ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων στα ύψη.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μετέβη στο Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7, η οποία πραγματοποιείται στις 18-19 Μαΐου, υπό την προεδρία της Γαλλίας.

Ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει στις συζητήσεις, οι οποίες θα επικεντρωθούν στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στις μακροοικονομικές επιπτώσεις της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Η ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη στήριξη προς την Ουκρανία και τη μείωση των παγκόσμιων ανισορροπιών.