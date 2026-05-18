Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Ενσωμάτωση agentic AI και σύγχρονη προσέγγιση στις ελεγκτικές υπηρεσίες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση 160.000 έργων ελέγχου παγκοσμίως.

Ο οργανισμός της EY ανακοίνωσε ότι λανσάρει δυνατότητες agentic AI σε παγκόσμιο επίπεδο για τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες, σηματοδοτώντας τον μετασχηματισμό των ελέγχων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την εκσυγχρονισμένη προσέγγιση της EY προς το ελεγκτικό λειτούργημα (audit), αποτελεί μέρος μιας δέσμευσης πολλών δισ. δολαρίων στην ποιότητα των ελέγχων, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη των ανθρώπων της EY, η οποία θα συνεχιστεί, στο πλαίσιο της παγκόσμιας “All in” στρατηγικής του οργανισμού.

Η EY ενσωματώνει άμεσα ένα νέο πλαίσιο πολλαπλών AI «βοηθών» (multi-agent framework), το οποίο συνδέεται με τα Microsoft Azure, Microsoft Foundry και Microsoft Fabric, στο EY Canvas, δηλαδή, την ενιαία, παγκόσμια τεχνολογική πλατφόρμα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY, η οποία καλύπτει τις καθημερινές ροές εργασίας 130.000 επαγγελματιών σε 160.000 έργα ελέγχου και σε περισσότερες από 150 χώρες και γεωγραφικές περιοχές. Οι δυνατότητες αυτές θα βοηθήσουν τις ομάδες Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY να συντονίσουν σύνθετες εργασίες, διαδικασίες και τεχνολογίες, να διαχειριστούν τους κινδύνους αποτελεσματικότερα, αποκτώντας, παράλληλα, πρόσβαση σε συνεχώς επικαιροποιημένες ελεγκτικές και λογιστικές οδηγίες.

Η χρήση της τεχνολογίας θα βασιστεί σε μια σύγχρονη προσέγγιση των επαγγελματιών της EY, η οποία μειώνει το βάρος της εταιρικής διακυβέρνησης για τους πελάτες, βελτιώνει τις εκτιμήσεις κινδύνου, διατηρώντας, παράλληλα, τον θεμελιώδη ρόλο της ανθρώπινης κριτικής σκέψης, του επαγγελματικού σκεπτικισμού και της αποτελεσματικής πληροφόρησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι ροές εργασίας θα προσαρμόζονται ανά έργο, ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και βελτιώνοντας, συνολικά, την εμπειρία ελέγχου για τους πελάτες και τους ανθρώπους της EY.

Σχολιάζοντας την ενσωμάτωση agentic AI στις ελεγκτικές υπηρεσίες, ο κ. Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Εταίρος και Επικεφαλής των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Για να μπορούμε να υποστηρίζουμε τους οργανισμούς, ώστε να διαμορφώνουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, δεσμευόμαστε πρώτα στον δικό μας μετασχηματισμό, λειτουργώντας ως “client zero”. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλλαγές που επιφέρει στις ελεγκτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες διασφάλισης αυξάνουν την πολυπλοκότητα των ελέγχων, οι άνθρωποι και τα τεχνολογικά εργαλεία μας, θα πρέπει να εξελίσσονται ταυτόχρονα και να συνεργάζονται αρμονικά. Σε αυτό το πλαίσιο, η EY αναπτύσσει agentic AI σε παγκόσμια κλίμακα με στόχο να προσθέσει μεγαλύτερη αξία, βαθύτερη διορατικότητα και αυξημένη εμπιστοσύνη στους πελάτες, τους συνεργάτες και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη, επαναπροσδιορίζοντας τη σημασία της εταιρικής πληροφόρησης, της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας στην εποχή του AI».

Υποστηρίζοντας τους οργανισμούς στο ταξίδι του μετασχηματισμού τους

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι οργανισμοί επιδιώκουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της EY σε CEOs από όλο τον κόσμο, το 97% των επιχειρήσεων έχουν ήδη ξεκινήσει τον μετασχηματισμό τους ή σχεδιάζουν να το κάνουν.

Η επικαιροποιημένη μεθοδολογία και το πλαίσιο ελέγχων της EY συμβάλλουν σε μεγαλύτερη αξιοπιστία και αποτελούν τη βάση για μία σειρά υπηρεσιών για πελάτες που λαμβάνουν είτε ελεγκτικές είτε άλλες υπηρεσίες διασφάλισης, συμβουλευτικής φύσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY θα είναι σε θέση να βοηθούν τους οργανισμούς να αξιολογούν την ετοιμότητά τους, να διαχειρίζονται κινδύνους που σχετίζονται με το AI, να ενισχύουν την υπευθυνότητά τους, και να παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα, ενώ προχωρούν στο ταξίδι μετασχηματισμού τους.

Κλιμακώνοντας την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Η ανάπτυξη ελεγκτικών δυνατοτήτων με χρήση agentic AI υποστηρίζεται από τις στρατηγικές συμμαχίες της EY, και ιδιαίτερα από εκείνη με τη Microsoft, της οποίας οι τεχνολογίες cloud και AI είναι βαθιά ενσωματωμένες στην τεχνολογική πλατφόρμα EY Canvas.

Οι νέες δυνατότητες AI έχουν αναπτυχθεί, δοκιμαστεί και τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τις εννέα αρχές υπεύθυνης χρήσης AI της EY, με τον οργανισμό της EY να συμμετέχει, επίσης, στο πρόγραμμα Industrial Affiliates του Stanford University Institute for Human-Centered Artificial Intelligence.

Εκτός από τη σημαντική επένδυση στην τεχνολογία, μέσα στο τρέχον έτος, η EY έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο πρόγραμμα εκπαίδευσης με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων όλων των επαγγελματιών των ομάδων ελεγκτικών υπηρεσιών και διαχείρισης τεχνολογικού κινδύνου (technology risk). Το δομημένο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει βιωματική και διά ζώσης μάθηση και θα επικαιροποιείται συνεχώς, σύμφωνα με τις εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, την τεχνολογία και τη μεθοδολογία.