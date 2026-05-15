Γερμανικά ΜΜΕ: Η κυβέρνηση Μερτς σχεδιάζει την κατάργηση του οκταώρου

Θεμελιώδεις αλλαγές για εκατ. εργαζόμενους στη Γερμανία εξετάζει η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς που σχεδιάζει μια μεταρρύθμιση του νόμου για τον χρόνο εργασίας, η οποία θα καταργήσει το παραδοσιακό οκτάωρο. Η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο για αλλαγή των ωραρίων τον Ιούνιο.

Επί του παρόντος, το Άρθρο 3 του Νόμου περί Χρόνου Εργασίας προστατεύει τους εργαζομένους με σαφή όρια: μάξιμουμ 8 ώρες την ημέρα, 10 σε εξαιρετικές περιπτώσεις – υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος σε διάστημα έξι μηνών παραμένει στις οκτώ ώρες. Επιπλέον, υπάρχει εβδομαδιαίο όριο 48 ωρών, που πρόκειται τώρα να καταργηθεί σύμφωνα με δημοσίευμα της Frankfurter Rundschau.

Τα σχέδια μεταρρύθμισης βασίζονται στην Οδηγία της ΕΕ για τον Χρόνο Εργασίας (2003/88/ΕΚ) και σε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2019 (Υπόθεση C-55/18 ). Σύμφωνα με αυτήν την απόφαση, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να απαιτούν από τους εργοδότες να καταγράφουν συστηματικά τις ημερήσιες ώρες εργασίας. Η Μπας τόνισε ότι, παράλληλα με την αυξημένη ευελιξία, θέλει επίσης να ρυθμίσει την ηλεκτρονική παρακολούθηση του χρόνου.

Η εργατολόγος, Δρ. Aμελί Σούτετερ Κίπνγκ και ο Δρ. Λάρενς Μπραντ από το Ινστιτούτο Hugo Sinzheimer του Ιδρύματος Hans Böckler, έκαναν τους υπολογισμούς. Μετά την αφαίρεση της ελάχιστης περιόδου ανάπαυσης των έντεκα ωρών και ενός διαλείμματος 45 λεπτών, ο νέος επιτρεπτός ημερήσιος χρόνος εργασίας είναι 12 ώρες και 15 λεπτά, όπως αναφέρεται.

Σε μια εβδομάδα έξι εργάσιμων ημερών - σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ, απαιτείται μόνο μία ημέρα ανάπαυση - αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μια ακραία περίπτωση 73,5 ωρών δουλειάς,. Ενώ ο μέσος όρος των 48 ωρών θα πρέπει να διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι μεμονωμένες εβδομάδες θα μπορούσαν να αποδειχθούν επιβαρυντικές για τους εργαζομένους.