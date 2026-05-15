Εθνική: Στα 18,10 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο η Jefferies

Ισχυρό χαρακτηρίζει το πρώτο τρίμηνο της ΕΤΕ η Jefferies, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται υψηλότερα των εκτιμήσεων, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 16,3% και αύξηση δανείων κατά 12% σε ετήσια βάση.

Ο επενδυτικός οίκος αυξάνει την τιμή στόχο στη μετοχή στα 18,10 ευρώ από 17 προηγουμένως, με σύσταση buy. Παράλληλα, αυξάνει τις εκτιμήσεις μας για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 6% για τα έτη 2027 και 2028.

Η νέα συμφωνία bancassurance με την Allianz καλύπτει το κενό στο προϊόντικό χαρτοφυλάκιο, ενώ η μειοψηφική συμμετοχή ενισχύει τα έσοδα προμηθειών του ομίλου (+6%) με κόστος μόλις 20 μονάδων βάσης κεφαλαίου. Ο δείκτης CET1 παραμένει ισχυρός στο 17,4% και οι αναλυτές εκτιμούν ότι το 25% της κεφαλαιοποίησης θα διανεμηθεί στους μετόχους τα επόμενα χρόνια, με επιπλέον πλεονάζον κεφάλαιο να παραμένει διαθέσιμο.

Η ΕΤΕ διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο δείκτη P/TNAV 1,2x για το 2028 και δείκτη P/E περίπου 7x, με ROTE 17%. Η τράπεζα προσφέρει απόδοση προς τους μετόχους της τάξεως του 8% καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προβλέψεων, με υπόθεση διανομής που περιλαμβάνει 70% μερίσματα και 30% επαναγορές ιδίων μετοχών (SBBs).