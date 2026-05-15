Νομοσχέδιο για Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας: Το μεσημέρι αναμένεται η ψήφισή του

Με τις τοποθετήσεις βουλευτών και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για τη «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας- Πρόσβαση σε νέα φάρμακα και θεραπείες- Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας» στην Ολομέλεια. Η ψήφιση του σχεδίου νόμου και των τροπολογιών εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι, καθώς μετά έχει προγραμματιστεί κοινοβουλευτικός έλεγχος με την συζήτηση Επικαίρων Ερωτήσεων.

Συνολικά στον κατάλογο των ομιλητών εγράφησαν 44 βουλευτές, ενώ κατά την χθεσινή συνεδρίαση ζήτησαν και τοποθετήθηκαν από πολιτικούς αρχηγούς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ παρέμβαση έκανε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι.

Οι θέσεις των κομμάτων

Κατά την αρχική του τοποθέτηση επί του νομοσχεδίου ο εισηγητής της ΝΔ Νεοκλής Κρητικός δήλωσε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Ιωάννη Τσίμαρης ανέφερε ότι «εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε ουσιαστική μεταρρύθμιση που ενισχύει τη δημόσια υγεία, την επιστημονική αξιοπιστία και την καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις σύγχρονες θεραπείες. Ωστόσο, επειδή το παρόν νομοσχέδιο εξακολουθεί να αφήνει σοβαρά θεσμικά και λειτουργικά ζητήματα ανοιχτά διατηρούμε τις ενστάσεις μας».

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος εξέφρασε την αρνητική θέση, υποστηρίζοντας ότι «το νομοσχέδιο περιέχει ασάφειες, αοριστίες και κενά τα οποία φοβούμαι ότι θα καταλήξουν εις βάρος των αναγκών υγείας των ασθενών. Είναι νεοφιλελεύθερο και εμβαθύνει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, κάνει εκδουλεύσεις ημετέρων, εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ολίγων και ισχυρών, επαναφέρει τη λογική των οριζόντιων δημοσιονομικών περιορισμών και εκτελεί χρέη τρόικας εσωτερικού».

Ο αγορητής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης δήλωσε πως το κόμμα του θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο, καθώς -όπως είπε- αυτό «είναι σε πλήρη αντιστοίχιση με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και στον τομέα της Υγείας και του Φαρμάκου».

Ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς Οζγκιούρ Φερχάτ δήλωσε την αρνητική θεση του κόμματός του, λέγοντας πως πρόκειται για «ένα ακόμη νομοσχέδιο το οποίο η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεταρρυθμιστικό και εκσυγχρονιστικό στο οποίο όμως πίσω από τους επικοινωνιακούς τίτλους και τη γνωστή ρητορική σας περί εξορθολογισμού αποκαλύπτεται η βαθιά νεοφιλελεύθερη αντίληψή σας για την υγεία που αντιμετωπίζει τον ασθενή ως κόστος, τη δημόσια περίθαλψη ως δημοσιονομικό βάρος και το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Η αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου είπε πως «το παρόν εκτενές νομοσχέδιο, μετά από ενδελεχή επεξεργασία, διαπιστώσαμε ότι περιέχει ελλείψεις, ασάφειες και κενά, στοιχεία τα οποία η Ελληνική Λύση θεωρεί ότι δεν προάγουν τον σκοπό, τον οποίον η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι υπηρετεί».

Η αγορήτρια της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη μίλησε για καταψήφιση του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι «η υγεία δεν είναι πεδίο επικοινωνιακής διαχείρισης, είναι δικαίωμα. Ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι μηχανισμός απόρριψης αιτημάτων. Ο ΕΟΦ δεν είναι διακοσμητική αρχή. Η φαρμακοεπαγρύπνηση δεν είναι λέξη για εισηγητικές εκθέσεις, είναι ασφάλεια ζωής. Είμαστε με τον ασθενή που περιμένει και όχι με το δελτίο τύπου που πανηγυρίζει».

Η αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά εξέφρασε την αρνητική της θέση, λέγοντας πως «πραγματικά υπάρχουν κάποιες θετικές ρυθμίσεις, αλλά και αυτές γίνονται με έναν τρόπο που να μην ευνοούν τους εργαζόμενους και τους νοσηλευόμενους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ