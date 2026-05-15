Ευρωαγορές: Πτώση στους δείκτες με φόντο τις αναταράξεις στη Βρετανία

Απώλειες καταγράφουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή, με την πολιτική κρίση στην Βρετανία να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς αυξάνεται η πίεση των Εργατικών προς τον Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί από την πρωθυπουργία. Την ίδια ώρα οι επενδυτές, αναλύουν τα πεπραγμένα από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα και τις συμφωνίες που έκλεισε ο Αμερικανός πρόεδρος με την έτερη υπερδύναμη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί 0,77% στις 611,29 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται σε κόκκινο έδαφος. Ο Euro Stoxx 50 χάνει 0,86% στις 5.876 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολισθαίνει 0,75% στις 24.267 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχωρεί 0,61% στις 10.309 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 πέφτει 0,57% και τις 8.035 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει απώλειες 0,89% στις 49.602 μονάδες ενώ ο IBEX 35 κινείται στις -0,64% στις 17.694 μονάδες.

Μεγαλώνουν οι εσωτερικές απειλές για τον Κιρ Στάρμερ, καθώς οι διάδοχοί του ετοιμάζονται να ξεκινήσουν αγώνα προκειμένου να πάρουν τα ηνία του Εργατικού Κόμματος αλλά και τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Άντι Μπέρναμ, από τα πλέον δημοφιλή μέλη του Εργατικού Κόμματος, παραιτήθηκε από δήμαρχος του Μάντσεστερ για να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος, λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Γουές Στρίτινγκ από τη θέση του υπουργού Υγείας, γεγονός που ερμηνεύεται ως επιτάχυνση των διεργασιών για την επόμενη μέρα στο κόμμα.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε την επίσκεψη την διήμερη κρατική επίσκεψή του στο Πεκίνο, την οποία χαρακτήρισε ως «απίστευτη», κάνοντας λόγο για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες» και πρόοδο στο Ιράν, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι οι δύο πρόεδροι «κατέληξαν σε μια σειρά από νέες κοινές αντιλήψεις» και συμφώνησαν σε ένα «νέο όραμα» για μια εποικοδομητική και στρατηγικά σταθερή σχέση Κίνας-ΗΠΑ.

Στα επιχειρηματικά, στην πώληση του brand Marc Jacobs στην WHP Global, προχωρά η LVMH, σύμφωνα με ανακοίνωση των εταιρειών. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν γνωστοποιήθηκαν, ενώ ο ιδρυτής του ομώνυμου brand θα παραμείνει ως καλλιτεχνικός διευθυντής.

Η Marc Jacobs, που ιδρύθηκε το 1984, έρχεται να προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο της WHP Global, το οποίο περιλαμβάνει τα brands Vera Wang και Rag & Bone. Η εξαγορά θα ανεβάσει τα ετήσια έσοδα του ομίλου σε πάνω από 9,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία. Στον απόηχο της είδησης, η μετοχή της LVMH υποχωρεί περίπου 0,8%.

Ασία: Σημαντική πτώση για τον Kospi μετά το ιστορικό υψηλό

Απώλειες περισσότερο από 6% κατέγραψε ο Kospi της Νότιας Κορέας την Παρασκευή, βάζοντας τέλος σε ένα σερί ιστορικών υψηλών τις τελευταίες ημέρες, λόγω των υποχώρησης των «βαριών» τεχνολογικών μετοχών.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης έκλεισε στις 7.493,18 μονάδες, έχοντας ξεπεράσει τις 8.000 μονάδες νωρίτερα στη συνεδρίαση. Ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε περισσότερο από 5% και έκλεισε στις 1.129,82 μονάδες.

Η πτώση έρχεται μετά τα σερί ρεκόρ του Kospi, τα οποίο έχουν εγείρει ανησυχίες για τους κινδύνους συγκέντρωσης, ιδίως στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης. Η Samsung Electronics και η SK Hynix συνθέτουν μαζί το ρεκόρ του 42,2% του Kospi, σύμφωνα με την Manulife Investment Management.

Η μετοχή της Samsung Electronics υποχώρησαν 8,6% αφότου το εργατικό της συνδικάτο δήλωσε ότι θα προχωρήσει στην προγραμματισμένη 18ήμερη απεργία του από τις 21 Μαΐου στην οποία θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 45.000 εργαζόμενοι, παρόλο που η εταιρεία έχει προτείνει την επανέναρξη των συνομιλιών για τους μισθούς χωρίς προϋποθέσεις. Το συνδικάτο δήλωσε ότι είναι πρόθυμο να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις μετά τις 7 Ιουνίου. Η μετοχή της SK Hynix υποχώρησαν κατά 7,6%.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε 2% στις 61.409,29 μονάδες ενώ ο Topix έχασε 0,39% στις 3.863,97 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε απώλειες 1,69%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε στο -1,12% στις 4.859,59 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 διολίσθησε 0,11% στις 8.630,8 μονάδες.