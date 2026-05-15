Bullish για τη ΔΕΗ η Eurobank Equities - Αυξάνει στα 23 ευρώ την τιμή στόχο

Σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων της για τα EBITDA της περιόδου 2028-29 της ΔΕΗ προχώρησε η Eurobank Equities, κατά 6%-10%, ενσωματώνοντας μέρος της δυναμικής του νέου στρατηγικού πλάνου 2026-2030, αλλά παραμένοντας πιο συντηρητική από τη διοίκηση.

Η χρηματιστηριακή υπό αυτό το πρίσμα προχωρά σε αύξηση της τιμή στόχου στα 23 ευρώ από 21, διατηρώντας τη σύσταση buy. Η χρηματιστηριακή προβλέπει μέση ετήσια αύξηση EBITDA περίπου 12% την περίοδο 2026-2029 και EBITDA 3,6 δισ. ευρώ το 2030, χαμηλότερα κατά περίπου 1 δισ. ευρώ από τον στόχο της ΔΕΗ για 4,6 δισ. ευρώ. Η απόκλιση αποδίδεται κυρίως σε πιο επιφυλακτικές παραδοχές για τις επενδύσεις, την εκτέλεση έργων ΑΠΕ και τον χρόνο ωρίμανσης νέων projects.

Παρά τη συντηρητικότερη προσέγγιση, η Eurobank Equities θεωρεί ότι η ποιοτική σύνθεση του χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ βελτιώνεται ουσιαστικά. Οι ΑΠΕ μαζί με τα υδροηλεκτρικά εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% των EBITDA έως το 2027, ενώ οι δραστηριότητες υψηλότερου πολλαπλασιαστή αποτίμησης —ΑΠΕ χωρίς υδροηλεκτρικά και δίκτυα— θα φθάσουν το 57% του EBITDA, στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε re-rating της μετοχής.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για CAGR 12% στο EBITDA και 31% στα καθαρά κέρδη την περίοδο 2026-2030. Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, η εταιρεία μετασχηματίζεται από εγχώριο turnaround story σε περιφερειακή πλατφόρμα ενεργειακών υποδομών στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνδυάζοντας ανάπτυξη ΑΠΕ, δίκτυα, ευέλικτη παραγωγή, data centers και γεωγραφική επέκταση.

