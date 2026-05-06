«Κοινωνικό πακέτο» Κομισιόν: Παρεμβάσεις για στέγαση, αναπηρία και καταπολέμηση της φτώχειας

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της φτώχειας στην ΕΕ έως το 2050, καθώς και την πρόταση σύστασης Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του αποκλεισμού από τη στέγαση.

Ενισχυμένη εγγύηση για τα παιδιά, καλύτερη πρόληψη του φαινομένου των αστέγων και πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρία περιλαμβάνει το φιλόδοξο «Κοινωνικό πακέτο» που παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της φτώχειας στην ΕΕ έως το 2050, καθώς και την πρόταση σύστασης Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του αποκλεισμού από τη στέγαση, πρόταση που θα συζητήσουν τα κράτη-μέλη. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τη διακοπή του κύκλου της παιδικής φτώχειας (Child Guarantee) και την ενίσχυση της στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έως το 2030.

Με το 52% των Ευρωπαίων να αναφέρουν ως βασική τους ανησυχία το κόστος ζωής, η ΕΕ αντιμετωπίζει τρεις επείγουσες προκλήσεις:

τη στεγαστική κρίση (η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης θεωρείται άμεσο και επείγον πρόβλημα από το 40% των πολιτών και το 1 εκατομμύριο των αστέγων)

(η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης θεωρείται άμεσο και επείγον πρόβλημα από το 40% των πολιτών και το 1 εκατομμύριο των αστέγων) την άρση των εμποδίων συμμετοχής σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας

την εξάλειψη της φτώχειας που πλήττει έναν στους 5 Ευρωπαίους και ένα στα 4 παιδιά.

Επειδή πολλά κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτα άτομα (μεταξύ των οποίων και τα άτομα με αναπηρία) εκτίθενται σε διακρίσεις και στιγματισμό, η ΕΕ εργάζεται προς την κατεύθυνση διασφάλισης των δικαιωμάτων τους σε κάθε πτυχή της ζωής.

«Η φτώχεια και ο αποκλεισμός είναι προκλήσεις που μπορούμε και πρέπει να ξεπεράσουμε. Σήμερα, παρουσιάσαμε μια στρατηγική για την πρόληψη και τη μείωση της φτώχειας. Αναλαμβάνουμε αποφασιστική δράση με ενισχυμένη εγγύηση για τα παιδιά, καλύτερη πρόληψη του φαινομένου των αστέγων και πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Αξιοπρέπεια, ευκαιρίες και ισότητα. Αυτές είναι βασικές αξίες στην Ευρώπη που οικοδομούμε» δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Εξάλειψη της φτώχειας

Η στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας αφορά τη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια έως το 2030, καθώς και τη συμβολή στην εξάλειψη της φτώχειας έως το 2050.

Ενσωματώνει τρεις προτεραιότητες:

ποιοτικές θέσεις εργασίας για όλους, καθώς η ποιοτική απασχόληση είναι η πρώτη διέξοδος από τη φτώχεια για όσους μπορούν να εργαστούν

αποτελεσματική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και

επαρκή εισοδηματική στήριξη· και συντονισμένη δράση κατά της φτώχειας.

Η στρατηγική απαριθμεί μια σειρά βασικών δράσεων για την επίτευξη αυτών των προτεραιοτήτων. Για να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας σε κάθε ηλικία, η Επιτροπή θα διαβουλεύεται, για παράδειγμα, με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα πιθανό νέο νομικό μέσο για την ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας. Η στρατηγική καθορίζει επίσης τρόπους για τη στήριξη των ηλικιωμένων μέσω επαρκών συντάξεων.

Επιπλέον, τονίζει την ανάγκη συνένωσης των δυνάμεων με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών για την καταπολέμηση της φτώχειας, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία συνασπισμού για την καταπολέμηση της φτώχειας εντός του τρέχοντος έτους και με νέο διαρθρωμένο διάλογο για τη διαβούλευση με τα άτομα που βιώνουν τη φτώχεια σχετικά με τις σχετικές πολιτικές.

Σπάζοντας τον κύκλο της παιδικής φτώχειας

Τα παιδιά στην ΕΕ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού από τους ενήλικες, χωρίς ουσιαστική μείωση της παιδικής φτώχειας κατά την τελευταία πενταετία. Η ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά αποτελεί το κύριο εργαλείο της ΕΕ για τη στήριξη των παιδιών που έχουν ανάγκη, ιδίως μέσω της δωρεάν και αποτελεσματικής πρόσβασης σε υπηρεσίες όπως η προσχολική εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και τα σχολικά γεύματα. Η Επιτροπή πρότεινε τώρα να ενισχυθεί η εγγύηση για την αντιμετώπιση της κοινωνικής έκτακτης ανάγκης της συνεχιζόμενης παιδικής φτώχειας και των αναγκών των ευάλωτων παιδιών.

Επικεντρώνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης των οικογενειών σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, παιδική μέριμνα και ισχυρά δίχτυα ασφαλείας, καθώς και στη βελτίωση της πρόσβασης των παιδιών σε προγράμματα καθοδήγησης και ψυχικής υγείας.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα εφαρμόσει πιλοτικά με τα κράτη μέλη μια ευρωπαϊκή κάρτα εγγύησης για τα παιδιά για να διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες και μια συνεκτική στήριξη για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Επιπλέον, η προστασία των παιδιών από διαδικτυακές και μη διαδικτυακές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης και της κακοποίησης, είναι καίριας σημασίας.

Αποκλεισμός από τη στέγαση

Η στέγαση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, ωστόσο οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 60% από το 2013 και οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση σε κατάλληλη στέγαση. Η προτεινόμενη σύσταση του Συμβουλίου δίνει έμφαση σε μακροπρόθεσμες λύσεις και στην πρόληψη, με σκοπό την κατάργηση του αποκλεισμού από τη στέγαση και την αστεγία. Προωθεί επίσης πιο κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση και υιοθετεί μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Ενίσχυση της προσβασιμότητας και της ένταξης των ατόμων με αναπηρία

Με 90 εκατομμύρια άτομα -πάνω από 1 στους 5 Ευρωπαίους- να ζουν με αναπηρίες, η πλήρης ένταξη είναι επιτακτική τόσο για τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων όσο και για την τόνωση της οικονομίας και της δημοκρατίας της Ευρώπης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν φραγμοί: απασχολείται μόνο το 55% των ΑΜΕΑ, σε σύγκριση με το 77% των ατόμων χωρίς αναπηρία. Επιπλέον 1,4 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να ζουν σε ιδρύματα και 1 στους 3 αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας, σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Οι δράσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και της ευρωπαϊκής κάρτας στάθμευσης σε ολόκληρη την ΕΕ, τη δρομολόγηση συμμαχίας για ανεξάρτητη διαβίωση με σκοπό την αποϊδρυματοποίηση με στήριξη σε επίπεδο κοινότητας, τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μεταφορών και την επένδυση σε υποστηρικτικές τεχνολογίες, όπως τα εργαλεία ΤΝ.