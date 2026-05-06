Σε 182 νέες προσλήψεις προχωρά ο Δήμος Αθηναίων με μισθό έως και 1.600 ευρώ, καθώς εκδόθηκαν τρεις διαφορετικές προκηρύξεις για πτυχιούχους και αποφοίτους Λυκείου-Γυμνασίου.

Οι θέσεις εργασίας απευθύνονται σε υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), ενώ οι διαδικασίες επιλογής ακολουθούν τα πρότυπα και τις διατάξεις που ορίζει το ΑΣΕΠ για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας αφορούν τις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων, στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής.

Αναλυτικά οι προκηρύξεις:

153 θέσεις στις Παιδικές Εξοχές (Άγιος Ανδρέας)

Η μεγαλύτερη από τις τρεις προκηρύξεις αφορά την κάλυψη 153 θέσεων εργασίας για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στη Νέα Μάκρη. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια από τις 23 Ιουνίου 2026 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων:

ΠΕ Ιατρών: 6 θέσεις

ΠΕ / ΤΕ Νοσηλευτικής και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών: 4 θέσεις

ΠΕ Ψυχολόγων: 1 θέση

ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: 4 θέσεις

ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής: 1 θέση

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων: 1 θέση

ΠΕ Φυσικής Αγωγής: 5 θέσεις

ΠΕ / ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας: 1 θέση

ΠΕ Θεατρικών Σπουδών: 2 θέσεις

ΠΕ Καλών Τεχνών – Ζωγράφων: 2 θέσεις

ΠΕ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης: 1 θέση

ΔΕ Μαγείρων: 2 θέσεις

ΔΕ Ναυαγοσωστών: 4 θέσεις

ΔΕ Οδηγών (Γ’ κατηγορίας με ταχογράφο): 4 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτρολόγων: 2 θέσεις

ΔΕ Σιδηρουργών: 1 θέση

ΔΕ / ΥΕ Υδραυλικών: 1 θέση

ΔΕ / ΥΕ Ξυλουργών: 1 θέση

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: 110 θέσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

24 προσλήψεις για «Δράσεις Street Work»

Ο Δήμος Αθηναίων ενισχύει τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 24 επαγγελματίες μέσω συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Καινοτόμων Υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων».

Οι ειδικότητες και οι μηνιαίες αμοιβές:

ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (10 θέσεις): 1.600 ευρώ

ΔΕ Οδηγών (5 θέσεις): 1.200 ευρώ

ΠΕ Διοικητικών (3 θέσεις): 1.500 ευρώ

ΠΕ Ψυχολόγων (3 θέσεις): 1.600 ευρώ

ΠΕ / ΤΕ Νοσηλευτών (3 θέσεις): 1.600 ευρώ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.

Πέντε προσλήψεις για την Πυρασφάλεια

Για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας στη Διεύθυνση Πρασίνου, ο Δήμος προχωρά σε 5μηνες συμβάσεις.

Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών Πρασίνου – 5 θέσεις

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. Η επιλογή βασίζεται στη μοριοδότηση ανεργίας (1 μόριο ανά μήνα, έως 18 μήνες) και τη συνέντευξη (έως 20 μόρια).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.