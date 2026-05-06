Πωλείται το πιο ακριβό σπίτι του πλανήτη

Το λεγόμενο «κόσμημα του Λος Άντζελες» μόλις βγήκε στην αγορά και διεκδικεί τον τίτλο της πιο ακριβής κατοικίας που έχει μπει ποτέ σε αγγελία. Η τιμή του είναι 400 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Η έπαυλη βρίσκεται στην αριστοκρατική γειτονιά του Bel-Air, χτισμένη σε μια επίπεδη έκταση 32 στρεμμάτων (8 acres) που προσφέρει πανοραμική θέα 360 μοιρών στον Ειρηνικό Ωκεανό, το κέντρο του L.A. και τα γύρω φαράγγια. Το ακίνητο, που συνδέεται με τη βασιλική οικογένεια αλ Θάνι του Κατάρ, σχεδιάστηκε χωρίς κανέναν περιορισμό στο budget. Ο ιδιοκτήτης ξόδεψε 70 εκατομμύρια μόνο για τη γη, και άλλα 350+ εκατομμύρια για να το χτίσει, σε μια διαδικασία που κράτησε πάνω από μια δεκαετία.

