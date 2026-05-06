Διευρυμένος ρόλος για τον Μιχάλη Τσικνάκη στο JD Group

Το JD Group ανακοινώνει την περαιτέρω διεύρυνση του ρόλου του Μιχάλη Τσικνάκη, σε συνέχεια της ανάληψης, το περασμένο καλοκαίρι, της θέσης του CEO Sporting Goods σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο.

Από την 1η Απριλίου, ο Μιχάλης Τσικνάκης έχει πλέον επίσημα στο χαρτοφυλάκιο ευθύνης του και την JD Outdoor στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον μεγαλύτερο outdoor retailer της χώρας. Η JD Outdoor διαθέτει περισσότερα από 200 καταστήματα και συνεργάζεται με πάνω από 600 κορυφαία brands, καλύπτοντας περισσότερες από 20 outdoor δραστηριότητες.

Με τη νέα αυτή προσθήκη, ο ρόλος του CEO Sporting Goods αποκτά ακόμη πιο διευρυμένο και στρατηγικό χαρακτήρα, ενισχύοντας τη συνοχή και τη σύγκλιση των αθλητικών brands του JD Group σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Régis Schultz, CEO JD Group, δηλώνει μεταξύ άλλων: «Η περαιτέρω διεύρυνση του ρόλου του Μιχάλη Τσικνάκη αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό ορόσημο για το JD Group και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας σε ένα πιο ενιαίο, ευέλικτο και αποτελεσματικό λειτουργικό μοντέλο. Η JD Outdoor είναι ένα ισχυρό brand με υψηλές αποδόσεις και εξαιρετικές ομάδες. Με αυτή την ηγετική ενοποίηση, δημιουργούμε τις βάσεις για επιταχυνόμενη ανάπτυξη και αυξημένη αξία για τους πελάτες μας. Η συμβολή του, σε συνδυασμό με τη σταθερά υψηλής ποιότητας συμμετοχής των επιμέρους ομάδων, είναι καθοριστικής σημασίας στη διεθνή πορεία ανάπτυξης του JD Group».

Ο Μιχάλης Τσικνάκης δηλώνει: «Με τιμά ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη του JD Group μέσα από την διεύρυνση του ρόλου μου στο Sporting Goods του Ομίλου. Η δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας και ο τρόπος που δουλεύουμε μαζί. Η κοινή μας αποστολή είναι ξεκάθαρη: η δημιουργία brands με ισχυρή ταυτότητα, που αποτελούν σταθερά την πρώτη επιλογή για τον καταναλωτή».

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο του JD Group για βιώσιμη λειτουργία, τη συστηματική ανάπτυξη ταλέντων και τη συνεχή εξέλιξη των brands του, με στόχο να αποτελεί σταθερά την πρώτη επιλογή για τον σύγχρονο καταναλωτή σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιείται.