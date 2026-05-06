ADP: Νέα άνοδος στις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα - 109.000 τον Απρίλιο

Η δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ ανέβασε εκ νέου ρυθμούς τον Απρίλιο, αποδεικνύοντας πως η αμερικανική αγορά εργασίας διαθέτει στοιχεία σταθερότητας, με αποτέλεσμα η Fed να μπορεί να καθυστερήσει της μειώσεις επιτοκίων, εν μέσω του επίμονου, υψηλού πληθωρισμού, που ροκανίζει τα εισοδήματα των καταναλωτών.

Η νέα έκθεση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP έδειξε πως η ιδιωτική απασχόληση ενισχύθηκε κατά 109.000 θέσεις εργασίας για τον μήνα, ένα βήμα παραπάνω από τις 61.000 που δημιουργήθηκαν τον Μάρτιο και καλύτερα από την εκτίμηση του Dow Jones για 84.000. σύμφωνα με το CNBC. Για το σύνολο του Μαρτίου, η πρόβλεψη αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 1.000.

Οι μισθοί για όσους παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους αυξήθηκαν κατά 4,4% ετησίως, μειωμένοι κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα. Η δημιουργία θέσεων εργασίας επικεντρώθηκε σε μερικές βασικές κατηγορίες για την αμερικανική οικονομία, μια ένδειξη ότι ενώ οι προσλήψεις συνολικά είναι σταθερές, τα οφέλη δεν κατανέμονται σε όλους τους τομείς των εργαζομένων.

Η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες υγείας κυριάρχησαν και πάλι, με 61.000 νέες προσλήψεις. Το εμπόριο, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σημείωσαν άνοδο 25.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι κατασκευές, ένας άλλος σταθερός «ηγέτης» τους τελευταίους μήνες, αυξήθηκαν κατά 10.000, ενώ οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες πρόσθεσαν 9.000 νέους εργαζόμενους.

Αν και ο βασικός αριθμός ήταν καλύτερος από τον αναμενόμενο, είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνος με αυτό που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι οικονομολόγοι της Fed έχουν περιγράψει ως ένα περιβάλλον χαμηλών προσλήψεων και χαμηλών απολύσεων - όπου οι εταιρείες διστάζουν να απολύσουν εργαζομένους, αλλά έχουν επίσης περιορίσει σημαντικά τις προσλήψεις.