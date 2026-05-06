Novo Nordisk: «Άλμα» 6,5% της μετοχής καθώς ξεπουλά το χάπι Wegovy

Αύξησε το ετήσιο guidance κερδών η Novo Nordisk την Τετάρτη, καθώς το χάπι απώλειας βάρους Wegovy σημείωσε καλύτερες από το αναμενόμενο πωλήσεις τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.

Συγκεκριμένα, η Novo Nordisk αναμένει πλέον νακοίνωσε ότι οι ετήσιες προσαρμοσμένες πωλήσεις και τα κέρδη θα συρρικνωθούν μεταξύ 4% και 12%, μια βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη για μείωση μεταξύ 5% και 13%.

Μετά την είδηση, η μετοχή της εταιρείας ενισχύεται 6,5% στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης.

Η Novo δήλωσε ότι οι πωλήσεις τριμήνου αυξήθηκαν κατά 32%, φτάνοντας τα 15,2 δισ. δολ., (96,8 δισ. δανικές κορώνες), παίρνοντας ώθηση από τις πωλήσεις του χαπιού Wegony, οι οποίες ανήλθαν σε 2,26 δισεκατομμύρια κορώνες, πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συγκέντρωσε το Reuters, που έβλεπαν 1,16 δισ. κορώνες.

Στην ανακοίνωση των κερδών της την Τετάρτη, η Novo ανέφερε ότι το χάπι Wegovy κατέγραψε περίπου 1,3 εκατομμύρια συνταγές τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.

Όσο αφορά τα λειτουργικά κέρδη αυτά αυξήθηκαν κατά 65%. Σε προσαρμοσμένη βάση, ωστόσο, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4%, ενώ τα κέρδη μειώθηκαν κατά 6%.

Η Novo ανακοίνωσε επίσης ότι, εν αναμονή των εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές, το χάπι Wegovy θα κυκλοφορήσει εκτός ΗΠΑ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

«Οι αριθμοί με το χάπι μιλούν από μόνοι τους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Μάικ Ντούσταρ στο CNBC, τονίζοντας ότι το προϊόν ήταν καλά ανεκτό από τους ασθενείς.

Σημείωσε ότι αναμένει οι πωλήσεις του χαπιού να αυξάνονται με διψήφιο αριθμό, παρά τον ανταγωνισμό από το χάπι παχυσαρκίας Foundayo της Eli Lilly, το οποίο κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ τον Απρίλιο.