Ζελένσκι: «1.820 παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Ρωσία - Θα εξετάσουμε τις ενέργειές μας»

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία θα αποφασίσει για τις επόμενες ενέργειές της καθώς η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της σε βασικές περιοχές του μετώπου και τα αεροπορικά πλήγματα, διακόπτοντας μια εκεχειρία που ήταν πρωτοβουλία του Κιέβου.

Έως τις 10.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) οι ρωσικές δυνάμεις είχαν διαπράξει 1.820 παραβιάσεις της εκεχειρίας, δήλωσε ο ίδιος, όπως βομβαρδισμοί, απόπειρες επιθέσεων, αεροπορικά πλήγματα και χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

«Με βάση τις βραδινές αναφορές από τον στρατό και τις υπηρεσίες πληροφοριών μας, θα αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειές μας», πρόσθεσε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Χ.

Νωρίτερα σήμερα, η Ουκρανία κατηγόρησε την Μόσχα ότι παραβίασε την εκεχειρία που κηρύχθηκε μονομερώς, επιτιθέμενη κατά την διάρκεια της νύκτας με «108 drones και τρεις πυραύλους», σύμφωνα με τον ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντριι Σιμπίχα.

«Αυτό δείχνει ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και ότι οι ψεύτικες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός στις 9 Μαΐου δεν έχουν καμία σχέση με την διπλωματία. Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται παρά για τις στρατιωτικές παρελάσεις, όχι για τις ζωές των ανθρώπων», σχολίασε στο Χ αναφερόμενος στην μονομερή πρόταση του Κρεμλίνου για διακοπή των εχθροπραξιών με την ευκαιρία της στρατιωτικής παρέλασης στο πλαίσιο του εορτασμού του τέλους των Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στις 9 Μαΐου για την Μόσχα.

