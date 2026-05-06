Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Από τον νόμο στην πράξη για την προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή

Στην ψηφιακή εποχή, η προστασία των ανηλίκων δεν αποτελεί απλώς ζήτημα νομοθετικής πρόβλεψης, αλλά κυρίως αποτελεσματικής εφαρμογής.

Στην ψηφιακή εποχή, η προστασία των ανηλίκων δεν αποτελεί απλώς ζήτημα νομοθετικής πρόβλεψης, αλλά κυρίως αποτελεσματικής εφαρμογής.

Αυτό ήταν και το κεντρικό μήνυμα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου εκπρόσωποι της Πολιτείας και της αγοράς ανέδειξαν την ανάγκη για μια πιο λειτουργική, τεχνολογικά υποστηριζόμενη προσέγγιση.

Η αφετηρία της συζήτησης ήταν το Kids Wallet, ένα ψηφιακό εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας που φιλοδοξεί να καλύψει ένα διαχρονικό κενό: τη μετάβαση από τη θέσπιση κανόνων στην ουσιαστική εφαρμογή τους. Σε ένα περιβάλλον όπου η πρόσβαση σε προϊόντα όπως καπνός και αλκοόλ —αλλά και σε ψηφιακό περιεχόμενο— γίνεται ολοένα και πιο εύκολη, η ανάγκη για αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου καθίσταται επιτακτική.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έθεσε ξεκάθαρα το ζήτημα: οι απαγορεύσεις από μόνες τους δεν αρκούν, όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Η διάχυση των σημείων πώλησης δυσκολεύει τους ελέγχους, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Όπως τόνισε, λύσεις όπως το Kids Wallet μπορούν να διασφαλίσουν αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας χωρίς να θίγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε τον πρωτοποριακό ρόλο της Ελλάδας στην προώθηση τέτοιων λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση για το Kids Wallet, ήδη από το 2025, αποδεικνύει ότι η χώρα επιχειρεί να κινηθεί έγκαιρα και συντονισμένα, αξιοποιώντας την τεχνολογία για τη θωράκιση των ανηλίκων.



Από την πλευρά της αγοράς, ο Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ιάκωβος Καργαρώτος, έθεσε τη συζήτηση σε μια πιο συνολική βάση. Όπως σημείωσε, η πρόληψη δεν μπορεί να εξαντλείται σε έναν νόμο ή μία εφαρμογή. Αντίθετα, απαιτεί συνεκτική πολιτική, με κανόνες που εφαρμόζονται και με τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων — Πολιτείας, βιομηχανίας και λιανεμπορίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της τεχνολογίας, η οποία μεταβάλλει ριζικά το τοπίο πρόσβασης τόσο σε προϊόντα όσο και σε περιεχόμενο. Από τα φυσικά σημεία πώλησης μέχρι τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι προκλήσεις γίνονται πιο σύνθετες και απαιτούν σύγχρονες, ευέλικτες λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας ευθύνης αναδεικνύονται ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία μιας ρεαλιστικής ρυθμιστικής προσέγγισης. Η Ελλάδα, όπως υποστήριξε, έχει επιλέξει ένα μοντέλο αυστηρής αλλά δίκαιης νομοθεσίας για τα καπνικά προϊόντα, το οποίο αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως η μείωση του καπνίσματος και ο περιορισμός του λαθρεμπορίου. Αντίθετα, οριζόντιες απαγορεύσεις που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες συχνά δεν οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα.

Το βασικό συμπέρασμα της συζήτησης είναι σαφές: η αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε κανόνες. Απαιτεί συνδυασμό πολιτικής βούλησης, τεχνολογικής καινοτομίας και συλλογικής δράσης. Και κυρίως, απαιτεί λύσεις που δεν μένουν στα χαρτιά, αλλά λειτουργούν στην πράξη.