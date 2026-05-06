Disney: Ισχυρά μεγέθη τριμήνου υπό τον νέο CEO - Ώθηση από streaming και theme parks

Θετικά τρημηνιαία μεγέθη ανακοίνωσε η Disney την Τετάρτη, καθώς τα έσοδα από streaming και τα theme parks αυξήθηκαν, και ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, Τζος Ντ'Αμάρο επανέλαβε ότι αναμένει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους, ενώ η μετοχή της επιδίδεται σε προσυνεδριακό ράλι 4%.

Ο γίγαντας της ψυχαγωγίας ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 1,57 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 25,2 δισ. δολαρίων για τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο. Οι αναλυτές κατά μέσο όρο ανέμεναν προσαρμοσμένα κέρδη 1,49 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 24,78 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την LSEG.

Ο Τζος Ντ'Αμάρο διαδέχθηκε τον Μπομπ Άιγκερ ως CEO της Disney στα μέσα Μαρτίου και καθοδηγεί την εταιρεία στην στροφή των καταναλωτών προς το streaming, την έλευση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να ξαναγράψουν το μέλλον των ΜΜΕ και μια δύσκολη περίοδο για την αμερικανική οικονομία που πλήττεται από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

Σε μια επιστολή προς τους μετόχους, ο Τζος Ντ'Αμάρο δήλωσε ότι αναμένει ότι η προσαρμοσμένη αύξηση των κερδών ανά μετοχή για το 2026, που λήγει στις αρχές Οκτωβρίου, θα φτάσει περίπου το 12% και επανέλαβε ότι η Disney αναμένει διψήφια προσαρμοσμένη αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το οικονομικό έτος 2027.

Επίσης, σχεδιάζει να επενδύσει σε ψυχαγωγικό περιεχόμενο και εμπειρίες σε θεματικά πάρκα και να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να βοηθήσει στην αύξηση των εσόδων. «Βλέπουμε μια σημαντική ευκαιρία να προσελκύσουμε και να ψυχαγωγήσουμε τους τηλεθεατές μας σε μεγαλύτερο βάθος τόσο σε ψηφιακό όσο και σε φυσικό περιβάλλον», πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε πως η εταιρεία «λαμβάνει υπόψη την μακροοικονομική αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές», αλλά ότι η τρέχουσα ζήτηση στα θεματικά πάρκα της Disney στις ΗΠΑ στη Φλόριντα και την Καλιφόρνια ήταν «υγιής».

Το entertainment ⁠unit, το οποίο περιλαμβάνει πάρκα, κρουαζιερόπλοια και καταναλωτικά προϊόντα, πέτυχε αύξηση 5% στα λειτουργικά έσοδα για το τρίμηνο ενώ οι επισκέπτες ξόδεψαν περισσότερα σε θεματικά πάρκα στις ΗΠΑ και τα κρουαζιερόπλοια είδαν υψηλότερο όγκο.