Ιράν: «Aσφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ όταν θα τερματισθούν οι απειλές των ΗΠΑ»

Newsroom
Η πρώτη αντίδραση της Τεχεράνης στην διακοπή των αμερικανικών επιχειρήσεων για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από την περιοχή.

Η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα διασφαλισθεί όταν θα τερματισθούν οι απειλές των ΗΠΑ και θα εφαρμοσθούν νέες διαδικασίες, ανακοίνωσε το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τα τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, στην πρώτη αντίδραση της Τεχεράνης στην διακοπή των αμερικανικών επιχειρήσεων για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από την περιοχή.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ευχαριστεί τους πλοιάρχους και πλοιοκτήτες των πλοίων στον Κόλπο και τον κόλπο του Ομάν για την συνεργασία τους στην διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ σύμφωνα με τους ιρανικούς κανόνες, μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ιράν
Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή
