Βρετανία: Δικαιώθηκε το Ελληνικό Δημόσιο για την προεξόφληση χρεογράφων

Ανώτερο δικαστήριο του Λονδίνου δικαίωσε την Ελλάδα σε υπόθεση προεξόφλησης χρεογράφων με ρήτρα ΑΕΠ (GDP-linked warrants), απορρίπτοντας τις ενστάσεις ομάδας επενδυτών που αμφισβητούσαν τη νομιμότητα της διαδικασίας και του υπολογισμού της τιμής επαναγοράς. Η απόφαση αφορά τίτλους που είχαν εκδοθεί για τους κατόχους ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους (PSI) το 2012.

Η ελληνική πλευρά είχε γνωστοποιήσει στους επενδυτές την πρόθεσή της να εξοφλήσει το σύνολο των εκκρεμών χρεογράφων πριν το 2042 που ήταν η καταλυτική χρονιά λήξης τους. Η προσφορά του ελληνικού Δημοσίου για κάθε ευρώ των συγκεκριμένων χρεογράφων ήταν λίγο υψηλότερη από 25 λεπτά.

Η διεθνής δικηγορική εταιρεία White & Case, που εκπροσωπούσε τους επενδυτές που είχαν αγοράσει τα εν λόγω χρεόγραφα υποστήριξε ότι η Ελλάδα από τη μια δεν άσκησε νόμιμα το δικαίωμα εξαγοράς και από την άλλη δεν υπολόγισε ορθά την τιμή εξαγοράς. Το δικαστήριο τελικά αποφάνθηκε υπέρ της ελληνικής θέσης, κρίνοντας ότι η διαδικασία που ακολούθησε η χώρα ήταν έγκυρη. Η απόφαση, ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έφεσης, σημειώνουν δικαστικές πηγές στο Λονδίνο.

Τα χρεόγραφα με ρήτρα ΑΕΠ αποτελούν χρηματοοικονομικά προϊόντα που συνδέουν τις αποδόσεις τους με την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. Συνήθως ενεργοποιούν πληρωμές όταν το ΑΕΠ υπερβαίνει προκαθορισμένα επίπεδα ανάπτυξης. Θεωρούνται σύνθετα επενδυτικά εργαλεία και περιορισμένης ρευστότητας. Εκδίδονται συνήθως στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων δημόσιου χρέους, ως μια επιπλέον ενίσχυση για τους επενδυτές που αποδέχονται απώλειες στα ομόλογά τους. Παρόμοια χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν εκδώσει κατά το παρελθόν η Αργεντινή και η Ουκρανία στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων δημόσιου χρέους.

Η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ανακοίνωσε σήμερα ότι εξασφάλισε μια σημαντική νίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας.

Συγκεριμένα αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ:

Με απόφαση που εξέδωσε ο αξιότιμος δικαστής κ. Bright, το Δικαστήριο επικύρωσε την άσκηση του συμβατικού δικαιώματος της Ελληνικής Δημοκρατίας να επαναγοράσει τους τίτλους συνδεδεμένους με το ΑΕΠ και επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα καθόρισε ορθά την τιμή επαναγοράς σύμφωνα με τον συμβατικό μηχανισμό τιμολόγησης.

Έπειτα από διήμερη ακροαματική διαδικασία στις 21 και 22 Απριλίου εφέτος, το Δικαστήριο εξέδωσε αναγνωριστική απόφαση επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα άσκησε εγκύρως το δικαίωμα αγοράς βάσει του όρου 6.1 των όρων και προϋποθέσεων των τίτλων συνδεδεμένων με το ΑΕΠ. Το Δικαστήριο παρέθεσε περαιτέρω δήλωση ότι η τιμή εξαγοράς ύψους 252,28 ευρώ ανά 1.000 τίτλους υπολογίστηκε και καθορίστηκε ορθά με αναφορά στις τιμές αγοράς και πώλησης που παρείχε η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος κατά τις σχετικές 30 ημέρες διαπραγμάτευσης, όπως απαιτείται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των τίτλων.

Η υπόθεση αφορούσε σε τίτλους συνδεδεμένους με το ΑΕΠ που εκδόθηκαν από την Ελλάδα το 2012 στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους της, με συνολικό ονομαστικό ποσό που υπερβαίνει τα 62 δισ. ευρώ, καθιστώντας τους τη μεγαλύτερη σειρά τίτλων συνδεδεμένων με το ΑΕΠ που έχει ποτέ εκδώσει κυρίαρχο κράτος. Η διαφορά προέκυψε, αφού ορισμένοι επενδυτές αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της ειδοποίησης επαναγοράς εκ μέρους του ελληνικού κράτους και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της τιμής εξαγοράς. Η Ελλάδα ζήτησε αναγνωριστική απόφαση από τα αγγλικά δικαστήρια προκειμένου να επιλυθούν οριστικά τα ζητήματα αυτά.

Σε μια αναλυτική απόφαση, το Δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα ότι η τιμολόγηση θα έπρεπε να είχε προκύψει από εναλλακτικές πηγές της αγοράς και επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα εφάρμοσε ορθά το συμβατικό πλαίσιο κατά τον καθορισμό της τιμής.

Η υπόθεση αυτή ξεχωρίζει για την καινοτόμο χρήση της αναγνωριστικής απόφασης ώστε να εκδοθεί μία ενιαία απόφαση σχετικά με την εφαρμογή ενός σύνθετου χρηματοοικονομικού εργαλείου, αποφεύγοντας κατακερματισμένες δικαστικές διαδικασίες και αντιφατικές αποφάσεις και παρέχοντας βεβαιότητα σε εκδότες και λοιπά επηρεαζόμενα μέρη. Το Δικαστήριο ενέκρινε τη χρήση της αναγνωριστικής απόφασης στις συγκεκριμένες περιστάσεις ως τον «πλέον αποτελεσματικό» τρόπο επίλυσης της διαφοράς.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας και τη σαφήνεια που παρέχει στους κατόχους των τίτλων και στην ευρύτερη αγορά. Η απόφαση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ελλάδας να ενεργεί καλόπιστα και σύμφωνα με το εφαρμοστέο συμβατικό πλαίσιο», δήλωσε ο Δημήτρης Τσάκωνας, γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ.

Η Ελληνική Δημοκρατία εκπροσωπήθηκε από τη δικηγορική εταιρεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP μέσω ομάδας υπό τους εταίρους Jim Ho και Naomi Tarawali, με βασικούς συνεργάτες τους Emma Williams και Georgina Evison και τους barristers Alain Choo Choy KC και Sam O'Leary του One Essex Court.

Αριθμός υπόθεσης: The Hellenic Republic v. Wilmington Trust (London) Limited (εναγόμενη ως Trustee βάσει Trust Deed ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2012 με την Ελληνική Δημοκρατία) [2026] EWHC 1049 (Comm).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ