Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός άρχισε να πλήττει «στόχους της Χεζμπολάχ σε ζώνες»

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ισραηλινό πλήγμα στον ανατολικό Λίβανο στοίχισε σήμερα τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, λίγο μετά την ισραηλινή προειδοποίηση για εκκένωση του χωριού αυτού και 11 άλλων.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι άρχισαν να πλήττουν «ζώνες» στον Λίβανο, όπου οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ είναι καθημερινές παρά την κατάπαυση του πυρός.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαν καλέσει τους κατοίκους δώδεκα χωριών του Λιβάνου να τα εκκενώσουν.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στη Ζελάγια», στην κοιλάδα Μπεκάα, «προκάλεσε το θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες και ένας ηλικιωμένος άνδρας».

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI διευκρίνισε ότι στοχοθετήθηκε το σπίτι του δημάρχου, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τρία μέλη της οικογένειάς του.

