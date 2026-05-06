Uber: «Άλμα» 8% της μετοχής μετά την αύξηση εσόδων και bookings

Αύξηση εσόδων και κρατήσεων ανακοίνωσε η Uber την Τετάρτη, πριν από το κουδούνι της Wall Street, μία ένδειξη ότι η ισχυρή ζήτηση από τους Αμερικανούς επιβάτες θα αντισταθμίσει τον αντίκτυπο από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, οι ακαθάριστες κρατήσεις (Gross Bookings) της Uber για το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 53,72 δισ. δολάρια έναντι των αναμενόμενων 52,9 δισ. δολ., αυξημένες κατά 25% σε ετήσια βάση και καλύτερες από το εύρος προβλέψεων της Uber που ήταν 52 έως 53,5 δισ. δολ. Οι κρατήσεις αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τα τέλη του 2022.

Η Uber δήλωσε ότι τα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν το συγκεκριμένο διάστημα, αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση στα 3,6 δισ., με τους Μηνιαίους Ενεργούς Καταναλωτές Πλατφόρμας (MAPC) να αυξάνονται κατά 17% σε ετήσια βάση στα 199 εκατομμύρια.

Επίσης, η Uber ανακοίνωσε έσοδα για το πρώτο τρίμηνο ύψους 13,20 δισ. δολ. έναντι 13,33 δισ. δολ. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Bloomberg, αυξημένα κατά 14% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 0,72 δολαρίων έναντι των αναμενόμενων 0,71 δολαρίων, με προσαρμοσμένα EBITDA 2,48 δισ. δολ. έναντι εκτιμήσεων για 2,44 δισ. δολ., αυξημένα κατά 33%.

Η μετοχή της Uber σημειώνει άνοδο 8% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

«Η Uber κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα το 2026, με τις ακαθάριστες κρατήσεις και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) εκτός GAAP να βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο των προβλέψεών μας ή και πάνω από αυτό, παρά το πολύπλοκο μακροοικονομικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από καιρικές διαταραχές, γεωπολιτικές εντάσεις και αστάθεια στις τιμές του φυσικού αερίου», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Dara Khosrowshahi.