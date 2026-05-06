Ράλι στα futures της Wall Street μετά τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ισχυρά κέρδη καταγράφουν στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, καθώς η αισιοδοξία για επιτυχή κατάληξη στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν με στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί την επενδυτική ψυχολογία, ενώ η ραγδαία αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου ωθεί ακόμα υψηλότερα την αμερικανική αγορά.

Ειδικότερα, τα futures του Dow Jones δείχνουν προς ένα άνοιγμα του δείκτη υψηλότερα κατά 0,73% στις 49.298 μονάδες%, ενώ τα futures των S&P 500 και Nasdaq ενισχύονται κατά 0,81% και 1,02% αντίστοιχα στις 7.259 και 25.326 μονάδες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο που έχουν φθάσει από τις 28 Φεβρουαρίου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, με βάση ένα μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας, στο οποίο περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για μελλοντικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Νωρίτερα, ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, τόνισε ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» με το Ιράν και θα διακόψει την «Επιχείρηση Ελευθερία» ώστε να «διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί» όπως τόνισε. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι επιθετικές επιχειρήσεις έχουν τελειώσει καθώς η Ουάσινγκτον μετατοπίζεται στην προστασία της ναυτιλίας στο στενό.

Σημειώνεται πως την Τρίτη, οι S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν σε νέα επίπεδα ρεκόρ, σημειώνοντας κέρδη 0,81% και 1,03% αντίστοιχα, ενώ ο Dow Jones πρόσθεσε 0,73%.