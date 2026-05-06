Παρατηρητήριο Σκόνης θέτει σε λειτουργία το Meteo του Αστεροσκοπείου Αθηνών

Το Παρατηρητήριο Μεταφοράς Ερημικής Σκόνης, μία νέα υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, ενεργοποιεί η μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Όπως αναφέρει το Meteo/ΕΑΑ, τα συχνά και πολλές φορές έντονα επεισόδια μεταφοράς ερημικής σκόνης από την Αφρική στη χώρα μας, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και μέσα στον χειμώνα, όπως συνέβη με το σημαντικό επεισόδιο σκόνης της 15ης Φεβρουαρίου 2026, οδήγησαν στην ενεργοποίηση του συγκεκριμένου παρατηρητηρίου.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μια δορυφορική αποτύπωση μεταφοράς σκόνης, αξιοποιώντας δεδομένα του δορυφόρου Sentinel-5P του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus. Η μεταφορά ερημικής σκόνης παρουσιάζεται μέσω του δείκτη Aerosol Index (AER). Πρόκειται για μια δορυφορική μέτρηση που υποδηλώνει αύξηση των συγκεντρώσεων των απορροφητικών σωματιδίων της ατμόσφαιρας και είναι ιδανικός για την παρακολούθηση της εξέλιξης έντονων επεισοδίων σκόνης. Η δορυφορική αποτύπωση ανανεώνεται μετά από κάθε επεισόδιο μεταφοράς σκόνης, όταν θα γίνονται διαθέσιμα και τα δορυφορικά δεδομένα.

Δορυφορική αποτύπωση της μεταφοράς ερημικής σκόνης πάνω από την Ελλάδα την Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει διαγράμματα των συγκεντρώσεων PM10 (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μm) των δύο σταθμών ποιότητας του αέρα στο Ρέθυμνο (Ρέθυμνο-πόλη και Άδελε Ρεθύμνου) για τις τελευταίες 48 ώρες, οι οποίοι λειτουργούν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr. Όπως τονίζει το Meteo/ΕΑΑ, η Κρήτη είναι από τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης και προσθέτει ότι τα διαγράμματα των σταθμών ανανεώνονται κάθε μισή ώρα.

Τέλος, στο τρίτο μέρος, παρουσιάζονται οι προγνώσεις των συγκεντρώσεων σκόνης πάνω από την Ελλάδα (Σχήμα 2) για τις επόμενες τέσσερις ημέρες από το μοντέλο DUST/Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr το οποίο, όπως σημειώνει το Meteo/ΕΑΑ, λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2015, παρέχοντας επιχειρησιακές προγνώσεις μεταφοράς σκόνης υψηλής αξιοπιστίας. Οι προγνωστικοί χάρτες ανανεώνονται καθημερινά με τις νέες προγνώσεις του μοντέλου πρόγνωσης.