Μισός φόρος για όσους επιστρέψουν στην Ελλάδα και δουλέψουν στο Δημόσιο

Το ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα επεκτείνεται και σε φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Δημόσιο. Mαζικό προσκλητήριο σε επιστήμονες να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τα κίνητρα και η αίτηση.

Με φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές επιχειρεί η κυβέρνηση να ενισχύσει το κύμα επιστροφής Ελλήνων του εξωτερικού, διευρύνοντας τα κίνητρα για μεταφορά φορολογικής κατοικίας και απασχόληση στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο του μέτρου βρίσκονται κυρίως επιστήμονες, με το Δημόσιο να εντάσσεται πλέον στο πεδίο εφαρμογής των ευνοϊκών ρυθμίσεων που περιλαμβάνουν καθεστώς φορολόγησης με έκπτωση 50%.

Ειδικότερα, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ την οποία υπογράφουν οι Γιώργος Κώτσηρας και Γιώργος Πιτσιλής, επεκτείνεται το ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης για μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα και σε φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Δημόσιο. Στόχος, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, είναι να ενισχυθεί το λεγόμενο brain gain, προσελκύοντας πίσω γιατρούς, μηχανικούς, καθηγητές, ερευνητές και άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι αναζήτησαν καλύτερες συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης.

Τα φορο-μπόνους

Όσοι αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα μεταφέροντας τη φορολογική κατοικία τους στη χώρα μας κερδίζουν για επτά χρόνια μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για τα το εισόδημα που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα και πλήρη απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα αυτοκίνητα.

Βασικές προϋποθέσεις είναι ο φορολογούμενος να μην ήταν κάτοικος Ελλάδας τα πέντε από τα έξι προηγούμενα χρόνια πριν από τη μεταφορά της φορολογικής του έδρας, να προέρχεται από χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο υπάρχει ενεργή συμφωνία φορολογικής συνεργασίας, να εργάζεται ή να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελλάδα και να δηλώνει ότι θα παραμείνει στη χώρα τουλάχιστον για δύο χρόνια.

Η ρύθμιση

Ειδικότερα το νέο πλαίσιο που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των φοροαπαλλαγών του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και για εργασία στο Δημόσιο εφαρμόζεται για νέες αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της απόφασης και μετά, για αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 28 Ιουλίου 2025 καθώς και για εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης κατά την 28η Ιουλίου 2025.

Η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής τους μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε λειτουργία την υπηρεσία my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521: Εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00

Ψηφιακά στο my1521 (24/7): Επιλέγοντας την κατηγορία Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού / Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος.

Επισημαίνεται ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat έως το 2023 είχαν επιστρέψει 422.688 από τους περίπου 659.547 νέους που έφυγαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2010-2023, δηλαδή ποσοστό 64% και μάλιστα το 2023 καταγράφηκαν για πρώτη φορά από το 2009 περισσότερες επιστροφές απ' ό,τι αποχωρήσεις. Επίσης τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι μετά το 2020 περίπου 6.000 Έλληνες του εξωτερικού επέστρεψαν στην Ελλάδα αξιοποιώντας τα φορολογικά κίνητρα.