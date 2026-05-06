Ειδήσεις | Ελλάδα

Μυτιλήνη: Ξεκίνησε η μερική διακίνηση ώριμων τυριών με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μυτιλήνη: Ξεκίνησε η μερική διακίνηση ώριμων τυριών με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας
Η διαδικασία άρχισε χθες, 5 Μαΐου 2026, με τα πρώτα φορτία φέτας και λαδοτυριού, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ.

Ξεκίνησε η μερική διακίνηση ώριμων τυριών εκτός της απαγορευμένης ζώνης, στη Λέσβο μετά την εφαρμογή των αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η διαδικασία άρχισε χθες, 5 Μαΐου 2026, με τα πρώτα φορτία φέτας και λαδοτυριού, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ.

Η διακίνηση γίνεται με βάση τον «Οδηγό Βιοασφάλειας για το Νωπό Γάλα και τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα από Περιοχή με Περιορισμούς Λόγω Αφθώδους Πυρετού», ο οποίος αναρτήθηκε στις 27 Απριλίου στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.

Σε αυτόν περιγράφει αναλυτικά τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζουν οι τυροκομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να λάβουν άδεια για τη μεταφορά συγκεκριμένων προϊόντων εκτός Λέσβου.

Την εποπτεία της διαδικασίας έχει η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, η οποία βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ.

Πριν επιτραπεί η μεταφορά των τυριών εκτός της απαγορευμένης ζώνης, ελέγχεται η ύπαρξη κατάλληλης διαδικασίας μεταφοράς και η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας από την εγκατάσταση μεταποίησης. Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά την επιβεβαίωση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δήμος Αθηναίων: 182 προσλήψεις με μισθό έως και 1.600 - Όλες οι ειδικότητες

Μισός φόρος για όσους επιστρέψουν στην Ελλάδα και δουλέψουν στο Δημόσιο

Τα γαλάζια «πηγαδάκια» για την επίσκεψη Τραμπ - Το «όχι» Καραμανλή - Η επιστροφή του… 2015 πάνω από τον Τσίπρα

tags:
Τυρί
ΕΦΕΤ
Αγροδιατροφή
Ευλογιά των προβάτων
Αφθώδης πυρετός
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider