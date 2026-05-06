Μακρόν: «Η επίθεση κατά πλοίου της CMA CGM δεν συνιστά επίθεση κατά της Γαλλίας»

Η χθεσινή επίθεση κατά του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων San Antonio, το οποίο ανήκει στη γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία CMA CGM, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επίθεση κατά της Γαλλίας, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Παρίσι.

Όπως ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν, το πλοίο είχε σημαία Μάλτας και ναυτικούς Φιλιππινέζους, προς τους οποίους εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γαλλίας.

Από την επίθεση υπήρξαν «τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος», οι οποίοι «απομακρύνθηκαν και δέχονται ιατρικές φροντίδες», ενώ προκλήθηκαν «ζημιές» στο πλοίο, πρόσθεσε η CMA CGM σε σύντομη ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKTMO είχε ανακοινώσει ότι φορτηγό πλοίο επλήγη χθες, Τρίτη, γύρω στις 21:30 (ώρα Ελλάδας) από «βλήμα άγνωστης προέλευσης» στα στενά του Ορμούζ, χωρίς να το ταυτοποιήσει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ