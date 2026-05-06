Νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media

Στο νέο πλαίσιο για τη χρήση των social media απο ανηλίκους αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο Mega. «Το νομοσχέδιο ήδη έχει πάει στην Ευρώπη. Υπάρχει μια ειδική διαδικασία για τέτοιου είδους νομοσχέδια, προκειμένου να δούμε τη συμβατότητα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πριν κλείσει η Βουλή για καλοκαίρι θα έχει γυρίσει πίσω προκειμένου να το περάσουμε από την Ελληνική Βουλή», επεσήμανε.

«Η υλοποίηση προφανώς άλλη κουβέντα. Πριν το καλοκαίρι περνάει το νομοσχέδιο. Ξεκινάμε πρώτη 1/1/27. Γιατί πρέπει από τον Σεπτέμβριο και μετά να ενημερώσουμε και τους γονείς. Αν η πλατφόρμα ζητήσει επιβεβαίωση ηλικίας και το παιδί πάρει το κινητό του ο μπαμπάς και της μαμάς για να κάνει επιβεβαίωση, δεν κάνουμε τίποτα. Υπάρχουν άλλα ειδικά προγράμματα και ειδικές συσκευές, οι οποίες πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα να παίξουν σόσιαλ. Ναι, στο ίντερνετ. Το ίντερνετ πλέον είναι εργαλείο. Δεν θα γυρίσουμε πίσω τον χρόνο, αλλά όχι στα social. Τουλάχιστον μέχρι τα 15. Η υλοποίηση θέλει δουλειά. Οι πλατφόρμες είναι πολύ σημαντικό θέμα.

Και αν δεν συνεργαστούν οι πλατφόρμες, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στο εξής κομμάτι. Ότι οι πλατφόρμες πρέπει να ζητήσουν από 1/1/27 επανεπιβεβαίωση ηλικίας τουλάχιστον για τους λογαριασμούς που δεν είναι σίγουροι ότι ανήκουν. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και σε πιο ήπια μέτρα αν υπήρχε και καλύτερη συνεργασία, δηλαδή απαγορεύσεις. Ακούω και εγώ διάφορους ψυχολόγους, ειδικούς γύρω από την ανατροφή των παιδιών, ότι οι απαγορεύσεις δεν δουλεύουν, δεν είναι ωραίες, δεν αρέσουν, προφανώς δεν αρέσουν. Αν οι πλατφόρμες από μόνες τους είχαν βγει και είχαν πει ότι ναι, πλέον επιβεβαιωμένα λογαριασμούς ανηλίκων φροντίζουμε να έχουν χρονικά περιθώρια ή δεν επιτρέπουμε την αέναη συνεχή κύλιση ή επιβεβαιώνουμε ότι δεν θα έχουν πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο, δεν θα είχαμε φτάσει στην απαγόρευση», τόνισε.

Μιλώντας για τους δορυφόρους που δύνανται να εντοπίζουν θερμικές εστίες, ανέφερε: «Είχαμε δύο μέρες στην Ελλάδα τον Επίτροπο για την Άμυνα και το Διάστημα. Συζητήσαμε αρκετά θέματα. Συζητήσαμε για την εκτόξευση άλλων τεσσάρων θερμικών δορυφόρων. Στην ουσία, επειδή ακριβώς μπορούν να ανιχνεύσουν διαφορές θερμοκρασίας, είναι πάρα πολύ καλοί και γι’ αυτό κυρίως χρησιμοποιούνται προκειμένου να υποστηρίξουμε το έργο της πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας, να ανιχνεύσουν έγκαιρα δυσπρόσιτες περιοχές. Στην ουσία μπορούν να ανιχνεύσουν εστίες, πυρκαγιές. Οι θερμικές κάμερες μπορούν να κάνουν αυτό και το κάνουν μέρα νύχτα. Και εμείς διαθέτουμε τέσσερις πλέον δικούς μας, αλλά είμαστε μέλος μιας μεγάλης ομάδας τέτοιων δορυφόρων. Είναι διεθνές πρόγραμμα, είναι ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και ευρωπαϊκή υλοποίηση», είπε.

Για τα ακαθάριστα οικόπεδα και την αρωγή της τεχνολογίας σε αυτό το ζήτημα: «Αυτό πλέον είναι σχετικά εύκολο ή εύκολο. Οι δορυφόροι, συγγνώμη, δορυφόροι, οι οποίοι έχουμε, αλλά και αυτοί τους οποίους εκτοξεύουμε το καλοκαίρι, που είναι πλέον οπτικοί δορυφόροι, με κάποια μοντέλα AI μπορούμε σχετικά εύκολα να εντοπίσουμε ποια είναι αυτά. Σήμερα η ίδια πρακτική χρησιμοποιείται για τις αγροτικές καλλιέργειες».

Για την απαγόρευση καπνικών στους νέους: «Έχει δουλέψει στο Μητρώο, όπου έχουν δηλωθεί τα σημεία πώλησης αλκοόλ και τσιγάρων, έχουν δηλωθεί πάνω από ογδόντα πέντε χιλιάδες επιχειρήσεις. Η ελληνική αστυνομία κάνει ελέγχους και κάνει πολλούς πλέον ελέγχους. Αυτό το οποίο στην ουσία κάναμε είναι ότι πλέον δεν δίνουμε τη δυνατότητα σε ανήλικα παιδιά που στο παρελθόν είχαν παραχαράξει ψηφιακές ταυτότητες, να το κάνουν πλέον με το kids mode. Αν κάποιος δεν έχει δηλωθεί, είναι ούτως ή άλλως παράνομος».

Για το σήμα και το internet: «Υπάρχουν περιοχές πάντως που δεν έχει σήμα καθόλου. Σήμα δεν έχει γιατί δεν θέλουμε κεραίες εντός Αττικής. Δηλαδή, την ίδια ώρα που κάποιος θα πει δεν έχω σήμα στο κινητό μου, θα βγει κάποιος άλλος και θα πει δε θέλω την κεραία εδώ πέρα. Το σήμα στο κινητό είναι καθαρά θέμα κεραίας. Στις κινητές επικοινωνίες είμαστε 33οι στον κόσμο και μπροστά από εμάς είναι και πολύ μικρά κράτη. Στις σταθερές επικοινωνίες είμαστε 72οι. Εκεί θέλουμε και άλλη δουλειά. Έχουμε φτάσει πλέον μεσοσταθμικά τα 100 Mbps».