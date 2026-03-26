Τσάπαλος: Διπλή επιδότηση για κατόχους πετρελαιοκίνητων οχημάτων - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στόχος είναι οι δικαιούχοι να λάβουν την ενίσχυση πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΘΟΟ.

Διπλή επιδότηση για τους οδηγούς πετρελαιοκίνητων οχημάτων προβλέπει το Fuel Pass, ενώ η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες, με στόχο οι πρώτες πληρωμές να πραγματοποιηθούν πριν το Πάσχα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, η πλατφόρμα στο gov.gr προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία τη Δευτέρα ή την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας.

Στόχος είναι οι δικαιούχοι να λάβουν την ενίσχυση πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους, όπως ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews. Οι πολίτες θα εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς και θα δηλώνουν το όχημα για το οποίο αιτούνται επιδότηση, με την ενίσχυση να αφορά ένα όχημα ανά δικαιούχο.

Διπλή επιδότηση για τα diesel

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διευκρίνιση ότι οι οδηγοί πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια λαμβάνουν διπλή ενίσχυση. Συγκεκριμένα, επωφελούνται τόσο από το Fuel Pass όσο και από την επιδότηση στην αντλία, η οποία ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο. Η διπλή αυτή ενίσχυση αποτελεί βασικό στοιχείο του μέτρου, καθώς δίνεται έμφαση στο diesel λόγω της αυξημένης χρήσης του στην παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και των μεγαλύτερων αυξήσεων που έχει καταγράψει σε σχέση με τη βενζίνη.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το μέτρο καλύπτει τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 8 στους 10 πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Για τους άγαμους το όριο ανέρχεται έως τις 25.000 ευρώ, για τα ζευγάρια έως τις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαυξήσεις. Η διεύρυνση των κριτηρίων επιτρέπει την ένταξη της πλειονότητας των νοικοκυριών στο μέτρο.

Τα ποσά της επιδότησης

Η ενίσχυση διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή και τον τρόπο καταβολής. Για τα αυτοκίνητα, στις αστικές περιοχές προβλέπονται 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 40 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό για δύο μήνες, ενώ στα νησιά τα ποσά αυξάνονται κατά 10 ευρώ. Για τα δίκυκλα προβλέπονται χαμηλότερα ποσά, με αντίστοιχη προσαύξηση για τις νησιωτικές περιοχές. Σημειώνεται ότι η επιδότηση αφορά όλα τα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων της βενζίνης, του diesel και του υγραερίου.

Γιατί δεν μειώθηκε ο φόρος στα καύσιμα

Απαντώντας στην κριτική για μη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είναι πιο αποδοτικό για τους πολίτες. Όπως επισημάνθηκε, στο diesel μια ενδεχόμενη μείωση φόρου θα απέφερε όφελος περίπου 8 λεπτών ανά λίτρο, ενώ με την επιδότηση στην αντλία το όφελος φτάνει τα 20 λεπτά. Αντίστοιχα, στη βενζίνη, το συνολικό όφελος μέσω του Fuel Pass εκτιμάται ότι φτάνει ή και ξεπερνά τα επίπεδα που θα προέκυπταν από μια φορολογική μείωση.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων

Το οικονομικό επιτελείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης. Όπως τονίζεται, εφόσον οι τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται, ενδέχεται να υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης, είτε σε δημοσιονομικό είτε σε ρυθμιστικό επίπεδο. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι με τα σημερινά δεδομένα το Fuel Pass μπορεί να καλύψει τις αυξήσεις έως ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμών, με την πορεία της ενεργειακής κρίσης να παραμένει καθοριστικός παράγοντας.