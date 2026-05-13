Κροατία: Ο πρώην διευθυντής του σημαντικότερου δρυμού της χώρας κατηγορείται για λαθροθηρία

Ο πρώην διευθυντής του εθνικού πάρκου του Μπριγιούνι, στην Κροατία, κατηγορείται για… λαθροθηρία αφού φέρεται να συμμετείχε σε κυνηγετικές εκδρομές, σε έναν από τους σημαντικότερους δρυμούς της χώρας.

Το αρχιπέλαγος Μπριγιούνι αποτελείται από 14 νησιά και βραχονησίδες. Εκεί βρισκόταν η πολυτελής κατοικία του πρώην ηγέτη της Γιουγκοσλαβίας, Γιόσιπ Μπροζ Τίτο. Μετά τον θάνατό του η περιοχή χαρακτηρίστηκε εθνικό πάρκο και φιλοξενεί σήμερα πολλά αυτόχθονα είδη, όπως ελάφια και αγριογούρουνα, αλλά και ορισμένα εισαγόμενα, εξωτικά ζώα.

Η θανάτωση ζώων στο πάρκο επιτρέπεται σπανίως και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, με στόχο να διαφυλαχθεί η οικολογική ισορροπία και να προστατευθούν η χλωρίδα και η βιοποικιλότητα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνδρας 62 ετών που, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είναι ο Έντουαρντ Κόλιτς, ο πρώην διευθυντής του εθνικού πάρκου, είναι ύποπτος για λαθροθηρία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η εφημερίδα Jutarnji List παρουσίασε ένα βίντεο που δείχνει τον Κόλιτς, ο οποίος ακόμη εργάζεται στο πάρκο, να πυροβολεί με ένα τουφέκι με σιγαστήρα. Άλλοι υπάλληλοι του πάρκου είπαν ότι το συμβάν αυτό δεν είναι παρά μονάχα ένα από τα πολλά που έχουν γίνει και μίλησαν για κυνηγετικές εξορμήσεις.

Σε ανακοίνωσή του το πάρκο καταδίκασε κάθε παράνομη συμπεριφορά και σημείωσε ότι η νυν διευθύντρια υπέβαλε μήνυση ζητώντας να διαλευκανθεί η υπόθεση. Ορισμένοι υπάλληλοι τέθηκαν σε αργία, πρόσθεσε.

Ο Κόλιτς ήταν διευθυντής του πάρκου δύο φορές μεταξύ 2008-24.

