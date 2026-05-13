ΟΗΕ: Προειδοποιεί για τoν κίνδυνο για την υγεία από το ανακυκλωμένο πλαστικό των συσκευασιών τροφίμων

Η αυξανόμενη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού για τις συσκευασίες τροφίμων εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη χημική επίδρασή του, υπογραμμίζει σήμερα ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), που ζητεί καλύτερες αξιολογήσεις και εναρμονισμένα παγκόσμια πρότυπα.

Παρότι τα υλικά αυτά εκπληρώνουν έναν απαραίτητο περιβαλλοντικό στόχο, το θέμα μιας ενδεχόμενης χημικής μόλυνσης των τροφίμων πρέπει επίσης να μελετηθεί ενδελεχώς, τονίζει ο FAO σε έκθεση για τις "επιπλοκές των ανακυκλωμένων πλαστικών στην ασφάλεια των τροφίμων".

Η παγκόσμια αγορά των συσκευασιών των τροφίμων, που υποστηρίζεται από την εκρηκτική ανάπτυξη των αγροδιατροφικών προϊόντων, των σνακ, του γρήγορου φαγητού και άλλων εμφιαλωμένων ροφημάτων, καταγράφει συνεχή αύξηση: έως το 2030, αναμένεται να ξεπερνά σε αξία τα 815 δισεκατομμύρια δολάρια, 60% περισσότερο σε σχέση με το 2024, με ένα ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του ανακυκλωμένου υλικού, σημειώνει η έκθεση.

Μεταξύ των ανησυχιών περιλαμβάνονται οι πιθανές μεταναστεύσεις χημικών ουσιών -φυτοφάρμακα, φυσικές τοξίνες, αλλεργιογόνα... - βιοπλαστικών που προέρχονται από καλαμπόκι, ζαχαροκάλαμο, μανιόκα... ή ακόμη ο ρόλος συνθετικών όπως τα νανοϋλικά, που προστίθενται για να βελτιώνουν τη συσκευασία.

Η έκθεση ζητεί να θεσπιστούν μέθοδοι ανίχνευσης και ταυτοποίησης των μικροπλαστικών και νανοπλαστικών, μια έλλειψη η οποία έως τώρα "εμπόδισε τις ρυθμιστικές αρχές να ορίσουν έναν σαφή κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία".

Την ώρα της διαδικασίας ανακύκλωσης, οι χημικές ουσίες εν δυνάμει προβληματικές πρέπει επίσης να απομακρύνονται από υλικά που προορίζονται για τη συσκευασία τροφίμων, προστίθεται.

"Θέλουμε να ανακυκλώνουμε περισσότερο πλαστικό, αλλά θέλουμε και να διασφαλίσουμε ότι λύνοντας ένα πρόβλημα δεν δημιουργούμε άλλα", υπογραμμίζει η Κορίνα Χοκς, διευθύντρια στο Τμήμα Συστημάτων Τροφίμων και Ασφάλειας Τροφίμων του FAO.

Συζητήσεις διεξάγονται για το θέμα αυτό στους κόλπους του Codex Alimentarius (Κώδικα Τροφίμων) μια διεθνή βάση δεδομένων με πρότυπα ασφάλειας τροφίμων που υποστηρίζεται από το 1963 από ένα πρόγραμμα του ΟΗΕ (FAO - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας /ΠΟΥ) και χρησιμεύει σήμερα ως σημείο αναφοράς στο πλαίσιο κυρίως του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Η εναρμόνιση των ρυθμιστικών πλαισίων για τις ανακυκλωμένες συσκευασίες των τροφίμων είναι ένα διακύβευμα για την υγεία, αλλά θα επιτρέψει επίσης να υποστηριχθούν οι παγκόσμιοι στόχοι ανακύκλωσης του πλαστικού, εκτιμούν οι συντάκτες της έκθεσης.

Σήμερα, ανακυκλώνεται λιγότερο από το 10% των πλαστικών αποβλήτων που παράγονται παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ