Wall Street: Νέα ρεκόρ για S&P 500 - Nasdaq καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να ιντριγκάρει

Την ώρα που ο Dow Jones υποχώρησε, ο S&P 500 κατέγραφε το 17ο ρεκόρ το 2026 και ο Nasdaq το 13ο, ελέω τεχνολογίας...

Ελαφρώς διχασμένη παρουσιάστηκε την Τετάρτη η Wall Street, καθώς μπορεί ο Dow Jones να επηρεάστηκε από τα υψηλότερα από το αναμενόμενο στοιχεία για τον πληθωρισμό, ωστόσο οι μετοχές τεχνολογίας συνέχισαν ακάθεκτες να μοιράζουν επενδυτικό ενδιαφέρον και ενθουσιασμό και να οδηγούν τους S&P 500 και Nasdaq σε νέα ιστορικά υψηλά.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,14% στις 49.693 μονάδες, ο S&P 500 ολοκλήρωσε στο +0,58% στις 7.444 μονάδες σημειώνοντας το 17ο νέο ρεκόρ το 2026, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε 1,20% στις 26.402 μονάδες, το 13ο φετινό του ρεκόρ.

Η αγορά επωφελήθηκε από την όρεξη των επενδυτών για τεχνολογία και ΑΙ, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών ημιαγωγών, με την Micron Technology να οδηγεί τα κέρδη με 4,8%, την Nvidia να προσθέτει 2,3% και την Τesla 2,7%.

Την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου δέχθηκαν πιέσεις μετά τα ισχυρά κέρδη που κατέγραψαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η έκθεση για τον PPI επιβεβαίωσε τις αυξανόμενες πιέσεις τιμών σε όλη την οικονομία καθώς το υψηλότερο κόστος ενέργειας και οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού εξακολουθούν να διαχέονται στις επιχειρήσεις. Αυτό είχε τον ανάλογο αντίκτυπο στo ταμπλό της Wall Street.

«Η αξιοσημείωτα υψηλότερη από την προβλεπόμενη έκθεση PPI ώθησε τους επενδυτές να στραφούν στην ασφάλεια των εταιρειών με υπερ-μεγάλη κεφαλαιοποίηση», δήλωσε ο Μάικλ Ο’Ρουρκ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Jones Trading.

«Ο δείκτης JT20, που αποτελείται από 20 εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, που αντιπροσωπεύουν το 50% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς του S&P 500, αυξήθηκε σχεδόν 2% σήμερα. Η Google, η Nvidia, η Apple και η Tesla αντιπροσωπεύουν το 100% της σημερινής αύξησης του S&P 500», τόνισε.

Μπορεί οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό να προκαλούν πιέσεις στην αγορά ομολόγων, ωστόσο στις μετοχές, όλα έχουν να κάνουν με τις «αστρονομικές κινήσεις» των τεχνολογικών εταιρειών, δηλώνει ο Μάικ Τρέισι της Apex Fintech Solutions.

«Η βασική μου θεωρία είναι πως οι κινήσεις των τιμών οδηγούν το αφήγημα», δήλωσε ο Τρέισι, σημειώνοντας τις πρόσφατες μεγάλες κινήσεις σε μετοχές όπως η Intel, η Micron Technology και η Sandisk.

Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, έγινε γνωστό ότι η Γερουσία ενέκρινε και επισήμως τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς ως νέου προέδρου της Fed, αντικαθιστώντας τον Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Η μοιρασμένη ψηφοφορία ήταν 54-45, με έναν Δημοκρατικό γερουσιαστή, τον Τζον Φέτερμαν από την Πενσυλβάνια, να ενώνεται με τους Ρεπουμπλικάνους και να υπερψηφίζει τον υποψήφιο του Τραμπ. Ο Γουόρς αναλαμβάνει τα ηνία της Fed σε μία περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει για χαμηλότερα επιτόκια, την ώρα που τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό περιπλέκουν το ενδεχόμενο μειώσεων.

Όσο αφορά τα αναλυτικά στοιχεία για τον PPI που ανακοινώθηκαν σήμερα, σε υψηλό 3,5 ετών σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός χονδρικής τον Απρίλιο στις ΗΠΑ, ενώ σε ετήσια βάση, ο δείκτης κλιμακώθηκε 6%, στη μεγαλύτερη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2022. Ο PPI παρουσίασε άνοδο 1,4% για τον μήνα, πολύ υψηλότερο από την πρόβλεψη του Dow Jones για 0,5% και την ανοδικά αναθεωρημένη εκτίμηση 0,7% τον Μάρτιο.

Στο επίκεντρο της προσοχής της αγοράς βρίσκεται επίσης και το ταξίδι Τραμπ στην Κίνα και στην συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ, με τους δύο ηγέτες να έχουν πολύ διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς δημιουργείται η απαραίτητη πίεση ώστε να πετύχουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν...