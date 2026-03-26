Οικονομία | Διεθνή Νέα

Νάγκελ (ΕΚΤ): Η αύξηση των επιτοκίων είναι «μια επιλογή» για τον Απρίλιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χοακίμ Νάγκελ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την επιλογή να αυξήσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξήσει το πιθανό εύρος μιας πληθωριστικής ανόδου, δήλωσε σε συνέντευξη στο Reuters το μέλος της νομισματικής αρχής Γιοακίμ Νάγκελ.

Η ΕΚΤ έχει βάλει «στο τραπέζι» τις αυξήσεις των επιτοκίων μετά την άνοδο των τιμών ενέργειας από τη σύγκρουση στο Ιράν, με τους επενδυτές να κάνουν τώρα εικασίες, για το έαν η πρώτη κίνηση θα έρθει τον Απρίλιο ή στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου.

Ο Νάγκελ, επικεφαλής της γερμανικής Bundesbank, δήλωσε ότι αυτός και οι συνάδελφοί του θα έχουν αρκετές πληροφορίες, τόσο για τον πόλεμο όσο και για τον αντίκτυπό του στην οικονομία, για να αποφασίσουν για μια πιθανή αύξηση επιτοκίων στη συνάντησή τους στις 29-30 Απριλίου.

«Είναι σίγουρα μια επιλογή, αλλά μόνο μία επιλογή», ​​είπε για το ενδεχόμενο μιας αύξησης επιτοκίων τον Απρίλιο.

«Νομίζω ότι θα έχουμε αρκετά δεδομένα μέχρι τον Απρίλιο για να καθορίσουμε αν πρέπει να αναλάβουμε δράση ή να το πάμε βλέποντας και κάνοντας. Αλλά δεν πρέπει να το αποφεύγουμε τώρα μόνο και μόνο επειδή πιστεύουμε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η κεντρική τράπεζα των 21 χωρών που μοιράζονται το ευρώ είναι έτοιμη να δράσει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση για να διατηρήσει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Φώτο: Getty Images

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Γιοακίμ Νάγκελ (Joachim Nagel)
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Επιτόκια
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider