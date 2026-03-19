Οι Ινδοί βγάζουν τον άφθονο χρυσό από τα σεντούκια τους

Τα ινδικά νοικοκυριά κάθονται κυριολεκτικά πάνω σε έναν «θησαυρό» χρυσού -και πλέον αρχίζουν να τον αξιοποιούν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κατέχουν περισσότερους από 34.000 τόνους χρυσού, με την αξία του να προσεγγίζει τα 5 τρισ. δολάρια. Για δεκαετίες, αυτός ο πλούτος παρέμενε σε μεγάλο βαθμό ανενεργός, φυλαγμένος σε θυρίδες και σπίτια, ως παραδοσιακή αποταμίευση και κοινωνικό σύμβολο. Σήμερα, όμως, μετατρέπεται σε μοχλό χρηματοδότησης και αναδιαμορφώνει την αγορά δανεισμού στη χώρα.

Τα δάνεια με εγγύηση χρυσού γνωρίζουν εκρηκτική ανάπτυξη, την ώρα που άλλες μορφές καταναλωτικής πίστης επιβραδύνονται. Η αυστηροποίηση των κανονισμών για τα μη εξασφαλισμένα δάνεια, η εκτόξευση των διεθνών τιμών του χρυσού και η ευκολότερη πρόσβαση σε τέτοιου είδους χρηματοδότηση έχουν ενισχύσει τη ζήτηση. Παράλληλα, δεν λείπουν οι ενδείξεις ότι πολλά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις.

Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά: τα δάνεια με εγγύηση χρυσού υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τα 4 τρισ. ρουπίες τον Ιανουάριο, από 1,75 τρισ. έναν χρόνο νωρίτερα. Πρόκειται πλέον για έναν από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς λιανικής τραπεζικής στην Ινδία, πίσω μόνο από τα στεγαστικά και τα δάνεια αυτοκινήτων. Στην πραγματικότητα, το συνολικό μέγεθος της αγοράς εκτιμάται ότι είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς σημαντικό μέρος της δραστηριότητας πραγματοποιείται εκτός τραπεζικού συστήματος, μέσω μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών εταιρειών.

Οι εταιρείες αυτές -γνωστές ως NBFCs- έχουν αναδειχθεί στους βασικούς ωφελημένους της τάσης. «Παίκτες» όπως η Manappuram Finance και η Muthoot Finance έχουν δει τις μετοχές τους να εκτοξεύονται, αντανακλώντας την αυξανόμενη ζήτηση. Το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα: σε πολλές περιπτώσεις, ένα δάνειο μπορεί να εγκριθεί και να εκταμιευθεί μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Επιπλέον, ακόμη και δανειολήπτες με χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους, εφόσον διαθέτουν χρυσό.

Η δυναμική αυτή έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών. Μεγάλα funds και χρηματοπιστωτικοί όμιλοι τοποθετούνται στον κλάδο, βλέποντας σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης σε μια αγορά που συνδυάζει παράδοση και υψηλή ρευστότητα. Η είσοδος ξένων κεφαλαίων επιβεβαιώνει ότι ο χρυσός, πέρα από πολιτισμικό σύμβολο, εξελίσσεται σε στρατηγικό χρηματοοικονομικό εργαλείο.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η άνοδος της τιμής του χρυσού, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει εντυπωσιακά κέρδη. Όσο αυξάνεται η αξία του μετάλλου, τόσο μεγαλύτερο ποσό μπορούν να αντλήσουν οι δανειολήπτες για την ίδια ποσότητα, καθιστώντας τα δάνεια αυτά ακόμη πιο ελκυστικά.

Παρά τη θετική δυναμική, ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι η ραγδαία αύξηση των δανείων με εγγύηση χρυσού ενδέχεται να υποκρύπτει ευρύτερες πιέσεις στην οικονομία, με τα εισοδήματα να μην συμβαδίζουν με το αυξανόμενο κόστος ζωής. Άλλοι, ωστόσο, βλέπουν την εξέλιξη αυτή ως ένδειξη χρηματοοικονομικής ωρίμανσης: μια στροφή προς την αξιοποίηση ενός παραδοσιακού περιουσιακού στοιχείου με σύγχρονους όρους.

Σε κάθε περίπτωση, ο «κρυμμένος» χρυσός των ινδικών νοικοκυριών φαίνεται πως βγαίνει σταδιακά από τα σεντούκια, αποκτώντας έναν νέο, δυναμικό ρόλο στην οικονομία της χώρας.

