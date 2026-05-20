Helleniq Energy: Δεν αναμένεται έλλειψη αεροπορικών καυσίμων το καλοκαίρι

Η Helleniq Energy δεν αναμένει προβλήματα στην ικανότητά της να παρέχει καύσιμα αεροσκαφών (jet fuel) στην κορύφωση της καλοκαιρινής σεζόν, όπως ανέφερε στο Bloomberg, ωστόσο συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές πηγές για να αντικαταστήσει το «χαμένο» ιρακινό πετρέλαιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ανησυχίες για την διαθεσιμότητα καυσίμων στο απόγειο της τουριστικής περιόδου έχουν ενταθεί στον κλάδο της αεροπορίας καθώς η ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει υπό περιορισμό. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα επιτρέψει εισαγωγές καυσίμων και jet fuel που έχουν διυλιστεί από ρωσικό πετρέλαιο σε χώρες όπως η Ινδία και η Τουρκία, χαλαρώνοντας ουσιαστικά τις επιβεβλημένες κυρώσεις.

«Από τη πλευρά μας, η ζήτηση ικανοποιείται και θα αυξάνουμε τα αποθέματα μας για ασφάλεια», ανέφερε στο Bloomberg η Helleniq Energy.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι διαθέτει πλεόνασμα στην παραγωγή όλων των προϊόντων της, κυρίως σε πετρέλαιο, βενζίνη, νάφθα και jetfuel, που αποτελούν τα βασικά προϊόντα που εξάγει. «Ακόμα και στην κορυφή της ζήτησης στη διάρκεια της τουριστικής σεζόν δεν βλέπουμε προβλήματα στον εφοδιασμό».

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η Helleniq Energy προσπάθησε να αντικαταστήσει το ιρανικό πετρέλαιο κυρίως από την περιοχή του Ατλαντικού και άλλες περιοχές και θα συνεχίσει να το κάνει για το υπόλοιπο του τριμήνου «και για όσο συνεχίζεται η κρίση», τόνισε. Κάποιες από τις εναλλακτικές θα αποτελέσουν πετρέλαιο από τη Βόρεια Θάλασσα, τις ΗΠΑ και άλλες ποικιλίες αργού.

Ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής της Helleniq Energy προέρχεται από τις εξαγωγές κυρίως στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Ενδεικτικά, οι εξαγωγές στο πρώτο τρίμηνο ήταν κοντά στο 50% των συνολικών εσόδων.

Πάντως, σύμφωνα με την εταιρεία. προς το παρόν η ζήτηση παραμένει σε ευθυγράμμιση με τις εποχικές προσδοκίες. «Συνολικά, δεδομένης της long θέσης που διατηρούμε σε όλα τα προϊόντα, προσπαθούμε να μετριάσουμε την έλλειψη που δημιούργησε η κρίση».