DW: Το ελληνικό «καλάθι του νοικοκυριού» στη Γερμανία

Στόχος είναι να ανακουφιστούν άμεσα οι Γερμανοί καταναλωτές αλλά και να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε βασικά τρόφιμα.

Την Παρασκευή ανοίγει τις πύλες της στο Βερολίνο η «Πράσινη Εβδομάδα», η μεγαλύτερη έκθεση αγροτικών προϊόντων στον κόσμο. Στη Γερμανία οι αγρότες διαμαρτύρονται για τις πιέσεις που δέχονται να πωλούν σε ολοένα και χαμηλότερες τιμές. Ο πρόεδρος του γερμανικού Συνδέσμου Αγροτών, Γιόαχιμ Ρουκβίντ μιλά στην εφημερίδα Rheinische Post για «εν μέρει καταστροφική κατάσταση σε πολλούς τομείς της αγροτικής παραγωγής».

Την ίδια στιγμή οι Γερμανοί καταναλωτές αναγκάζονται να πληρώνουν όλο και ακριβότερα τα τρόφιμα στα σουπερμάρκετ. Για το λόγο αυτό οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες (SPD) αναλαμβάνουν πρωτοβουλία με στόχο σταθερές και προσιτές τιμές και σχεδιάζουν στην ουσία ένα «γερμανικό καλάθι του νοικοκυριού», ακολουθώντας το παράδειγμα της Ελλάδας.

Οι αλυσίδες λιανικής πώλησης θα μπορούσαν να προσφέρουν σε εθελοντική βάση «ένα καλάθι με βασικά τρόφιμα σε προσιτές και σταθερές τιμές που παράγονται στη Γερμανία και προέρχονται από όλες τις σημαντικές κατηγορίες προϊόντων», σημειώνεται στο σχέδιο του SPD, που βρίσκεται στη διάθεση της εφημερίδας Rheinische Post. Στόχος είναι να ανακουφιστούν άμεσα οι καταναλωτές και να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε βασικά τρόφιμα.

Απομένουν χρήματα για φρούτα και κρέας;

Η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών, Έσρα Λίμπαχερ, δήλωσε στην εφημερίδα RP ότι οι τιμές τροφίμων στη Γερμανία έχουν αυξηθεί περίπου 33% από το 2020. Πρόσφατη έρευνα γερμανικών υπηρεσιών προστασίας καταναλωτών δείχνει ξεκάθαρα ότι τα ψώνια στο σουπερμάρκετ έχουν ακριβύνει σημαντικά για πολλούς καταναλωτές ασκώντας αφόρητη πίεση στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

«Πάρα πολλοί διερωτώνται στο τέλος του μήνα αν θα τους απομείνουν χρήματα για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βούτυρο ή περιστασιακά κρέας ή ψάρι. Αυτό πρέπει να αλλάξει» δηλώνει η Έσρα Λίμπαχερ. Το SPD σκοπεύει επίσης να αντιμετωπίσει πιο δραστικά τις παραπλανητικές συσκευασίες στα ράφια των σουπερμάρκετ. «Οι κρυφές αυξήσεις τιμών με λιγότερο περιεχόμενο ή συστατικά κατώτερης ποιότητας στην ίδια τιμή, εξοργίζουν τους καταναλωτές», διαπιστώνουν οι Σοσιαλδημοκράτες.

Στην κυβερνητική συμφωνία Χριστιανικής Ένωσης-Σοσιαλδημοκρατών γίνεται λόγος για την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας σχετικά με κρυφές αυξήσεις τιμών. Ως εκ τούτου, το SPD επιδιώκει την υποχρεωτική σήμανση των συσκευασιών και προτίθεται να εξετάσει δυνατότητα ρύθμισης στη βάση της ευρωπαϊκής οδηγίας για αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές.

«Οι αγρότες χρειάζονται δίκαιες τιμές, όχι τις χαμηλότερες»

Σύμφωνα με τις προτάσεις των συγκυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών θα πρέπει να συσταθεί μια κρατική υπηρεσία παρακολούθησης τιμών, κατά το πρότυπο αντίστοιχων υπηρεσιών σε άλλες χώρες της ΕΕ. Κύριος στόχος είναι μεγαλύτερη διαφάνεια στους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών «από το χωράφι στο ράφι, καθώς και η παροχή έγκαιρων προειδοποιήσεων για στρεβλώσεις στην αγορά».

Η αντιπρόεδρος της ΚΟ των Σοσιαλδημοκρατών τόνισε: «Οι αγρότες χρειάζονται δίκαιες τιμές, όχι τις χαμηλότερες. Όμως αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προσιτές τιμές για τον καταναλωτή. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εγγυηθούν και τα δύο», υπογράμμισε η Έσρα Λίμπαχερ.

Πηγή: Deutsche Welle