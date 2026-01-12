Οικονομικό Κλίμα: Σταθερές οι προσδοκίες επιχειρήσεων και πολιτών - Ανάκαμψη τον Δεκέμβριο

Η εικόνα του δείκτη οικονομικού κλίματος υποδηλώνει μια σταθερότητα στις προσδοκίες επιχειρήσεων και πολιτών, αναφέρει το ΙΟΒΕ.

Σημαντική βελτίωση κατέγραψε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον τελευταίο μήνα του 2025, καθώς διαμορφώθηκε στις 107,4 μονάδες, από 105,9 μονάδες τον Νοέμβριο. Σε επίπεδο έτους, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, εικόνα του δείκτη για το 2025 διαμορφώνεται στις 107,4 μονάδες, όσο περίπου και το 2024, γεγονός που υποδηλώνει μια σταθερότητα στις προσδοκίες επιχειρήσεων και πολιτών τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.

Η ενίσχυση του Δεκεμβρίου προέρχεται από τη βελτίωση των προσδοκιών στους περισσότερους κλάδους, με εξαίρεση το Λιανικό εμπόριο, όπου η εορταστική περίοδος δεν φαίνεται να έχει αποτιμηθεί θετικά. Η πτωτική τάση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης ανακόπτεται, με τις απαισιόδοξες προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάστασή τους να περιορίζονται σχετικά.

Συγκεκριμένα, στη βιομηχανία ρευστοποιήθηκαν αρκετά από τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, ενώ στις κατασκευές, τα ιδιωτικά έργα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με τον σχετικό δείκτη να φτάνει σε μια από τις υψηλότερες επιδόσεις διαχρονικά. Στις Υπηρεσίες, οι περισσότεροι κλάδοι ενισχύονται, ενώ στο Λιανικό Εμπόριο μόνο τα οχήματα κινήθηκαν ανοδικά.

Στην πλευρά της ζήτησης, οι Έλληνες καταναλωτές, αν και παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, διατυπώνουν τουλάχιστον τον Δεκέμβριο λιγότερο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους, αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ ανακάμπτει και η πρόθεση για μείζονες αγορές. Σε μια γενική αποτίμηση, η συνολική εικόνα του έτους που ολοκληρώθηκε είχε μικρές διακυμάνσεις, με κάποιες κλαδικές διαφοροποιήσεις, αλλά με γενικά σταθερή εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αναλυτικότερα:

Στη Βιομηχανία, το ήπια αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση αμβλύνθηκε ελαφρά, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκε οριακά ενώ το ύψος των αποθεμάτων υποχώρησε ήπια.

Στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν και στράφηκαν θετικές, ενώ παράλληλα οι αντίστοιχες θετικές προβλέψεις για την απασχόληση διατηρήθηκαν σχεδόν αμετάβλητες.

Στο Λιανικό Εμπόριο, οι ήπια θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εξασθενούν ελαφρά, με το ύψος των αποθεμάτων να κλιμακώνεται έντονα και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να υποχωρούν ήπια.

Στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εξασθένισαν ελαφρά, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση διατηρήθηκαν αμετάβλητες, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις της βραχυπρόθεσμης εξέλιξής της βελτιώθηκαν σημαντικά.

Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας υποχώρησαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, βελτιώθηκαν σημαντικά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ ενισχύθηκε ήπια η πρόθεση για αποταμίευση.