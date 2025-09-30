Ο Τραμπ «χτυπά» και το ξύλο - Όλοι οι νέοι δασμοί

Επιβολή αμερικανικών δασμών 10% στις εισαγωγές ξυλείας και υψηλότερων δασμών σε ξύλινα προϊόντα. Σε ισχύ από 14 Οκτωβρίου. Πώς αυξάνονται από το 2026.

Νέους σημαντικούς δασμούς στο ξύλο και σε διάφορα ξύλινα προϊόντα, αυξάνοντας το κόστος στην κατασκευή κατοικιών και την επίπλωση, η τιμή των οποίων έχει αυξηθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διακήρυξη για την επιβολή δασμών 10% στις εισαγωγές ξυλείας που χρησιμοποιούνται σε μια μεγάλη ποικιλία οικοδομικών υλικών, και 25% στις εισαγωγές επίπλων τουαλέτας, ντουλαπιών κουζίνας, επίπλων μπάνιου και ξύλινων προϊόντων με ταπετσαρία.

Οι εν λόγω συντελεστές πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου. Την 1η Ιανουαρίου 2026, ο Τραμπ θα αυξήσει τον δασμό στα ντουλάπια στο 50% και στα ταπετσαρισμένα έπιπλα στο 30%. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, οι δασμοί στο ξύλο ήταν απαραίτητοι για την ενίσχυση των τοπικών βιομηχανιών της Αμερικής και την υποστήριξη της εθνικής ασφάλειας.

«Κατά την άποψή μου, οι ενέργειες σε αυτήν την διακήρυξη, μεταξύ άλλων, θα ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της βιομηχανίας, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και θα αυξήσουν την εγχώρια αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας για προϊόντα ξύλου, έτσι ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως την εγχώρια κατανάλωση, δημιουργώντας παράλληλα οικονομικά οφέλη μέσω της αύξησης των εξαγωγών», υπογράμμισε.

Ο Λευκός Οίκος διέταξε τον Μάρτιο το Υπουργείο Εμπορίου να διερευνήσει τις πιθανές απειλές για την εθνική ασφάλεια που θέτουν οι εισαγωγές ξυλείας - η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από τον Καναδά. Ο Τραμπ ισχυρίζεται συστηματικά ότι οι ΗΠΑ έχουν αρκετά δέντρα για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες ξυλείας και έχει επικρίνει τους καναδικούς δασμούς, τονίζοντας πως η χώρα του μπορεί να τα καταφέρει και χωρίς τη ξυλεία του βόρειου γείτονά της.

Οι HΠΑ έχουν 300 δισ. δέντρα, αλλά οι οικονομολόγοι και οι κατασκευαστές κατοικιών προειδοποιούν ότι η Αμερική δεν διαθέτει επί του παρόντος την βιομηχανική ικανότητα να καλύψει τη ζήτηση και ότι η επιβολή σημαντικών δασμών στις εισαγωγές από τον Καναδά θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την τρέχουσα κρίση όσον αφορά την προσιτότητα των κατοικιών.

Διάφοροι δασμοί που έχει επιβάλει ο Τραμπ έχουν ήδη αυξήσει σημαντικά τις τιμές των επίπλων τον τελευταίο χρόνο. Συνολικά, τα έπιπλα τον περασμένο μήνα κόστισαν 4,7% περισσότερο από ό,τι τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Τα έπιπλα σαλονιού και τραπεζαρίας ειδικότερα έχουν γίνει πιο ακριβά - αυξημένα κατά 9,5% τους τελευταίους 12 μήνες, ανέφερε το BLS.