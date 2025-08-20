Τραμπ: Δεν σταματά να αγοράζει ομόλογα - Έχει επενδύσει 104 εκατ. δολ. από όταν ορκίστηκε Πρόεδρος

Στην αγορά εκατοντάδων ομολόγων έχει προχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ από την στιγμή που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που εκδόθηκαν από αμερικανικές εταιρείες οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τις σαρωτικές αλλαγές στις ομοσπονδιακές πολιτικές που έχει εφαρμόσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη και το οποίο αποκάλυψε την επενδυτική δραστηριότητα του δισεκατομμυριούχου από την αρχή του έτους έως τις αρχές Αυγούστου, έχουν πραγματοποιηθεί 690 συναλλαγές συνολικού ύψους τουλάχιστον 103,7 εκατ. δολαρίων. Μάλιστα, η πρώτη αγορά έγινε την επομένη της ορκωμοσίας του, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Εκτός από τα δημοτικά ομόλογα που εκδόθηκαν από τοπικές κυβερνήσεις, σχολικά συμβούλια, αρχές αεροδρομίων και ενεργειακά δίκτυα, ο Τραμπ αγόρασε εταιρικό χρέος σε πακέτα τουλάχιστον 500.000 δολαρίων η καθεμία από τις Qualcomm Inc., Home Depot και T-Mobile US Inc. στις 10 Φεβρουαρίου. Αργότερα τον ίδιο μήνα, αγόρασε επίσης ομόλογα τουλάχιστον 250.000 δολαρίων από την Meta Platforms, ιδιοκτήτρια εταιρεία του Facebook.

Στην έκθεση, την οποία πρέπει να υποβάλουν όλοι οι εκλεγμένοι ομοσπονδιακοί και διορισμένοι αξιωματούχοι που πραγματοποιούν συναλλαγές, δεν αναφέρονται ακριβή ποσά ή τιμές, καθώς απαιτείται μόνο η καταγραφή γενικών κατηγοριών που αφορούν μετοχές, ομόλογα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων και άλλους τίτλους. Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Τραμπ δεν προχώρησε σε καμία πώληση.

Οι επενδύσεις αυτές παρέχουν ένα ακόμη παράδειγμα του πώς ο πρόεδρος, του οποίου το net worth ανέρχεται σε 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, συνεχίζει να επιδιώκει τη συσσώρευση πλούτου ενώ ασκεί την προεδρία των ΗΠΑ. Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, ο Τραμπ δεν εκποίησε ούτε μετέφερε τα περιουσιακά του στοιχεία σε ένα «blind trust» με ανεξάρτητο επόπτη. Η εκτεταμένη επιχειρηματική του αυτοκρατορία, η οποία διοικείται από δύο από τους γιους του, συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς που συχνά τέμνονται με την προεδρική πολιτική.

Ο Τραμπ έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με επικεφαλής επιχειρήσεων των οποίων οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν ανατραπεί από την εφαρμογή των υψηλότερων δασμών εδώ και δεκαετίες, καθώς και με στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε ένα αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σχολιασμό του φακέλου 33 σελίδων, το οποίο έφερε ημερομηνία 12 Αυγούστου και παραδόθηκε στο Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας.

Σε μια προηγούμενη έκθεση οικονομικής αποκάλυψης που καλύπτει τη δραστηριότητά του το 2024, ο Τραμπ είχε δηλώσει εκατοντάδες ομόλογα που τηρούνται σε προσωπικούς επενδυτικούς λογαριασμούς, ξεχωριστούς από την επιχειρηματική του αυτοκρατορία.

Στην τελευταία περιλαμβάνονται ακίνητα όπως το θέρετρό του στη Φλόριντα, Mar-a-Lago, το μερίδιό του στην Trump Media & Technology Group Corp. και επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων που έχουν προσθέσει τουλάχιστον 620 εκατομμύρια δολάρια στην περιουσία του τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg.