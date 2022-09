Φον ντερ Λάιεν: Πλαφόν στα υπερκέρδη - 140 δισ. στη στήριξη των καταναλωτών - Αλλαγές στους δημοσιονομικούς κανόνες

Αναλυτικά, η πρόταση για παρέμβαση στην αγορά ενέργειας, αλλαγές στους δημοσιονομικούς κανόνες και στήριξη ΜμΕ. Τι είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν για την Κατάσταση της Ένωσης.

Τελευταία Ενημέρωση 12:55

Τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παρέμβαση στην αγορά ενέργειας αλλά και για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στους δημοσιονομικούς κανόνες καθώς και για σχήμα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ παρουσίασε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης που απηύθυνε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Στις προτάσεις περιέλαβε τη θέση της Αθήνας για μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρισμού, ώστε να αποσυνδεθούν οι τιμές του αερίου από αυτές του ρεύματος.

Συγκεκριμένα είπε, «πρέπει να σταματήσουμε την κυριαρχική επιρροή του φυσικού αερίου στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Προς τον σκοπό αυτόν θα προχωρήσουμε σε σφαιρική και σε βάθος αναμόρφωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

«Πέραν της άμεσης κρίσης, οφείλουμε να σκεφτούμε το μέλλον. Η σημερινή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι πλέον δίκαιη για τους καταναλωτές, οι οποίοι θα έπρεπε να απολαμβάνουν τους καρπούς των εναλλακτικών πηγών ενέργειας σε χαμηλό κόστος. Κατά συνέπεια, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να αποσυνδεθούν από την κυρίαρχη επήρεια του φυσικού αερίου», είπε.

Αναφερομένη στο έκτακτο τέλος αλληλεγγύης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του άνθρακα, καθώς και τα διυλιστήρια, είπε πως 140 δισ. από τα υπερκέρδη θα πάνε στη στήριξη των καταναλωτών.

Millions of Europeans need support to pay their energy bills.

Some companies produce electricity at low cost and make great margins.⁰

We propose a cap on their revenues that will raise more than €140 billion.

And we will deeply reform our electricity market. pic.twitter.com/qDRzlh18nT

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022