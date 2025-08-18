Κίνα σε Γερμανία: Να μην υποκινεί αντιπαραθέσεις και να μην υπερτονίζει τις εντάσεις

Ειδικά μάλιστα για το ζήτημα της Ταϊβάν, τόνισε ότι πρόκειται για «εσωτερική υπόθεση» της Κίνας. Μετά την Ιαπωνία, ο Γιόχαν Βάντεφουλ θα μεταβεί στην Ινδονησία.

«Να μην υποκινεί αντιπαραθέσεις» και «να μην υπερτονίζει τις εντάσεις» ζήτησε από την Γερμανία η Κίνα, αντιδρώντας στα σχόλια του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος από την Ιαπωνία έκανε λόγο για «όλο και πιο επιθετική» Κίνα στην περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού, αλλά και για «υποστήριξη του Πεκίνου στην ρωσική πολεμική μηχανή» εναντίον της Ουκρανίας.

«Η Κίνα απειλεί επανειλημμένα, λίγο πολύ ανοιχτά, να αλλάξει μονομερώς το status quo και να μετακινήσει τα σύνορα προς όφελός της» στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού, δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ από το Τόκυο, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία. Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε σε «ολοένα και πιο επιθετική» συμπεριφορά της Κίνας στο Στενό της Ταϊβάν και στις θάλασσες της Ανατολικής και Νότιας Κίνας. «Οποιαδήποτε κλιμάκωση σε αυτό το ευαίσθητο κέντρο για το διεθνές εμπόριο, θα είχε σοβαρές συνέπειες στην παγκόσμια ασφάλεια και στην παγκόσμια οικονομία (…) Το διακύβευμα εδώ είναι οι θεμελιώδεις αρχές της συνύπαρξής μας διεθνώς», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Γιόχαν Βάντεφουλ επέκρινε την «υποστήριξη της Κίνας προς τη ρωσική πολεμική μηχανή» και στον «μοναδικό» ρόλο του Πεκίνου στη σύγκρουση, λέγοντας: «Χωρίς αυτόν, ο επιθετικός πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας δεν θα ήταν εφικτός. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής αγαθών διπλής χρήσης για τη Ρωσία και ο καλύτερος πελάτης της για την αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία καθίσταται εφικτός μόνο χάρη στην Κίνα».

Η Γερμανία «να μην υποκινεί αντιπαραθέσεις και να μην υπερτονίζει τις εντάσεις», ήταν η απάντηση του εκπροσώπου του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Μινγκ, ο οποίος δήλωσε ότι η κατάσταση στην Ανατολική Σινική Θάλασσα και στη Νότια Σινική Θάλασσα «παραμένει γενικά σταθερή». «Καλούμε τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν τις χώρες της περιοχής, να επιλύσουν τα ζητήματα μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων και να διαφυλάξουν το κοινό συμφέρον της ειρήνης και της σταθερότητας, αντί να υποκινούν την αντιπαράθεση και να υπερτονίζουν τις εντάσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Βάντεφουλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ