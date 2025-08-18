Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στον Τύρναβο: Στη μάχη και ο στρατός

Η φωτιά πλησιάζει κτηνοτροφική μονάδα, ενώ μέχρι τώρα κατοικημένες περιοχές δεν βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, δίνοντας μάχη με τις φλόγες μέσα στη νύχτα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά στον Τύρναβο, καθώς, όπως φαίνεται, το μέτωπο που καίει δασική έκταση, έχει λάβει διαστάσεις.

Πλέον στην περιοχή επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρου της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΣμηΕΑ Θεσσαλίας. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Νωρίτερα, μέχρι να πέσει το σκοτάδι, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούσαν και εναέρια μέσα.

H φωτιά εξαπλώνεται ταχύτατα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Παράλληλα, η πρόσβαση για τα οχήματα στα σημεία όπου καίει η φωτιά παραμένει εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη.

Η φωτιά πλησιάζει κτηνοτροφική μονάδα, ενώ μέχρι τώρα κατοικημένες περιοχές δεν βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, δίνοντας μάχη με τις φλόγες μέσα στη νύχτα.

Στη μάχη και ο στρατός με 2 βαριά χωματουργικά μηχανήματα που προωθούνται στο μέτωπο της φωτιάς. Στο σημείο βρίσκεται ο δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, καθώς και η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας, Μαρία Γαλλιού.